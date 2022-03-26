Началось уничтожение влияния Кремля: Европа объединится в закупке энергии и газа
Источник:France24
Еврокомиссия получит возможность проводить совместные закупки газа и энергии. Поэтому теперь России будет труднее влиять на отдельные страны ЕС.
Следовательно, может полностью прекратиться российская провокация внутренних конфликтов в ЕС. О значительном изменении в рынке энергетики 25 марта рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Также идентичное заявление в этот день делала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен
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Европа будет лучше всего контролировать
Глава Франции объяснил, что означает принятое решение на своей пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, сейчас возникла острая потребность в значительных изменениях рынка энергетики.
Европейская комиссия будет иметь мандат на совместные закупки энергии, чтобы позволить ЕС лучше контролировать свои поставки энергии,
– сказал Макрон.
Он считает, что это позволит значительно лучше бороться с ценами на энергоносители. Кроме того, один из мировых лидеров считает необходимым уменьшение разницы между ценами электроэнергии и газа.
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