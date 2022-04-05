Начинаем период возвращения к мирной жизни, – Монастырский в Буче
Источник:МВД Украины
В Буче приступают к периоду возвращения к мирной жизни. Однако местным жителям пока рано возвращаться домой.
Министр внутренних дел Денис Монастырский утром 5 апреля посетил освобожденную Бучу. Он рассказал, что теперь в городе возвращают жизнь по конкретной последовательности.
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Как Бучу очищают после оккупантов
- Сначала территорию нужно разминировать. В Буче каждый день находят тысячи взрывоопасных предметов;
- далее идет работа с телами погибших;
- потом уже фиксация военных преступлений, совершенных российской армией.
И только после этого в город будет безопасно возвращаться.
В Буче ежедневно находят тысячи мин / Фото МВД Украины
Где оккупанты оставили мины
По словам Монастырского, только за 4 апреля в Буче спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов. Речь идет о неразорванных снарядах, остатках взрывчатки и минах растяжках. Их, кстати, находят даже в квартирах и домах. В частности, тех, где была украинская символика или документы военнослужащих.
Поэтому идет очень сложная и ответственная работа. По международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования,
– рассказал Монастырский.
Он добавил, что даже волонтеры обращаются к спасателям и полицейским и предлагают помощь по разминированию территорий.
Бучу очищают после рашистов / Фото МВД Украины
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