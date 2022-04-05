Начинаем период возвращения к мирной жизни, – Монастырский в Буче

В Буче приступают к периоду возвращения к мирной жизни. Однако местным жителям пока рано возвращаться домой.

Министр внутренних дел Денис Монастырский утром 5 апреля посетил освобожденную Бучу. Он рассказал, что теперь в городе возвращают жизнь по конкретной последовательности.

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Как Бучу очищают после оккупантов

Сначала территорию нужно разминировать. В Буче каждый день находят тысячи взрывоопасных предметов;

далее идет работа с телами погибших;

потом уже фиксация военных преступлений, совершенных российской армией.

И только после этого в город будет безопасно возвращаться.



В Буче ежедневно находят тысячи мин / Фото МВД Украины

Где оккупанты оставили мины

По словам Монастырского, только за 4 апреля в Буче спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов. Речь идет о неразорванных снарядах, остатках взрывчатки и минах растяжках. Их, кстати, находят даже в квартирах и домах. В частности, тех, где была украинская символика или документы военнослужащих.

Поэтому идет очень сложная и ответственная работа. По международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования,

– рассказал Монастырский.

Он добавил, что даже волонтеры обращаются к спасателям и полицейским и предлагают помощь по разминированию территорий.



Бучу очищают после рашистов / Фото МВД Украины

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