Начинается сафари: на Николаевщине наши защитники нашли действенный способ уничтожать оккупантов

Николаев активно борется с нашествием российских оккупантов. Глава ОВА Виталий Ким заявил, что там уже нашли действенный способ, чтобы уничтожать орков.

Речь идет о схеме уничтожения тех оккупантов, которые заходят на территорию Николаевщины и делятся на маленькие группки. К их ликвидации украинские борцы будут привлекать егерей.

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Формируем отряды с охотничьими егерями, которые знают территорию. Оккупанты перемещаются по нашей территории, как муравьи: тыкаются-тыкаются, а потом находят какую-то дорожку и едут гуськом. Нам неудобно бить по ним из артиллерии, потому что растянуты и надо тратить много снарядов. Решили: когда они где-нибудь остановятся, в кучку собьются, тогда мы нападаем. Будет сафари,

– заявил Ким.

По его словам, сейчас местные целый день гонялись за орками. Их догнали, тогда разбили, а потом еще раз добили. Технику из вражеских колонн люди забирают себе на хозяйства.

Ситуация на Николаевщине: смотрите видео

ВСУ разработали целую схему, чтобы обычные украинцы способствовали в уничтожении врага.

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