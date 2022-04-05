Начинаю утро с фото убитых детей для еще большей злобы, – председатель Черниговской ОВА

Российская армия продолжает терроризировать Чернигов. Глава Черниговщины каждое утро вспоминает, как в одном из общежитий города орки убили детей.

Об этом рассказал сам Вячеслав Чаус – глава Черниговской ОВА, сообщает 24 канал, ссылаясь на телемарафон единых новостей. По его словам, он смотрит на фото погибших детей для того, чтобы черпать еще большую злобу к врагу.

К теме Возвращаться не спешите, – Чаус о Чернигове и области

Чаус: Дети писали на стенах подвала слова гимна Украины

Чаус напомнил о массовых зверствах оккупантов по Черниговщине. Речь идет об уничтоженных целых населенных пунктах, которые были возле самого города Чернигова. Враг жил в домах, когда горожане жили в подвалах, отметил он, сообщив о новой военной привычке из-за этого.

Я свой день начинаю с фотографии убитых детей в одном из общежитий Чернигова. Сказал, что буду смотреть это фото каждое утро как просыпаюсь,

– поделился деталями глава Черниговской ОВА.

Также он объяснил, что эта привычка дает ему злобу и ненависть к врагу, чтобы появлялись силы восстанавливать область и защищать ее.

"Очень много ни в чем невинных детей были убиты. Морально-психологические травмы. Был в Ягодном. Это село в 10 – 14 километрах от Чернигова. Там люди сидели в подвалах. Дети писали ночью на стенах слова гимна Украины", – рассказал Чаус.

Следует помнить: как враг пытал людей в подвале Бучи: смотрите видео 24 канала