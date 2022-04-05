Про це розповів сам В'ячеслав Чаус – голова Чернігівської ОВА. повідомляє 24 канал, посилаючись на телемарафон єдиних новин. За його словами, він дивиться на фото загиблих дітей для того, щоб черпати ще більшої злості до ворога.

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Чаус: Діти писали на стінах підвалу слова гімну України

Чаус нагадав про масові звірства окупантів по Чернігівщині. Мовиться про знищені цілі населені пункти, які були біля самого міста Чернігів. Ворог жив у будинках, коли ж містяни мешкали у підвалах, зазначив він, повідомивши про нову воєнну звичку через це.

Я свій день розпочинаю з фотографії вбитих дітей в одному з гуртожитків Чернігова. Сказав, що дивитимусь це фото кожного ранку як прокидаюсь,

– поділився деталями очільник Чернігівської ОВА.

Також він пояснив, що ця звичка дає йому злості та ненависті до ворога, щоб з'являлись сили відновлювати область і боронити її.

"Дуже багато ні в чому невинних дітей було вбито. Морально-психологічні травми. Був у Ягідному. Це село за 10 – 14 кілометрів від Чернігова. Там люди сиділи у підвалах. Діти писали вночі на стінах слова гімну України", – розповів Чаус.

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