"Начинают разбегаться": какая главная мотивация у российских солдат в войне против Украины

За 42 дня войны в Украине погибло более 18,6 тысячи российских военных. Более того, гибнет много генералов и офицеров, поэтому мотивация воевать у оккупантов падает.

Этому есть несколько причин. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Сергей Жданов. Он считает, что армия идет в разнос.

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"Вы же видели, что творилось в Буче. Командиры либо просто не участвуют, либо просто не могут на это повлиять. Думаю, что и то, и другое", – считает Жданов.

Он напомнил, что у россиян уже были случаи, когда они отказывались идти в атаку, потому что понимали, что война вот-вот закончится. Особенно те российские солдаты, которым обещали либо ротацию, либо отправку домой.

После первого серьезного огневого воздействия со стороны Вооруженных Сил Украины они начинают разбегаться. Им нужно содержать личный состав на городах,

– добавил Жданов.

Поэтому особенно срочники, ставшие за сутки контрактниками, не очень хотят идти в бой. Тем более, когда они находятся, например, в Донецких степях, где нечего грабить, как это любит армия мародеров.

Не только мародерство: какая основная мотивация

Также у захватчиков есть осознание, что их могут ранить или убить. Тогда они не особо охотно идут в бой.

Однако мародерство – не основная мотивация, считает специалист. Однако материальные блага имеют очень большой процент влияния.

"Основная мотивация у россиян, на мой взгляд, состоит из силы приказа и идеологической "накачки". Приказ сейчас превалирует", – убежден Жданов.

Жданов назвал основную мотивацию российских солдат: смотрите видео