О "демобилизации" российской офицерши сообщили в 11-м армейском корпусе.

Кто такая Любовь Пономарева?

По информации российских СМИ, Любовь Эдуардовна Пономарева родилась в поселке Опарино Кировской области. Именно там она начала свою профессиональную деятельность в качестве учительницы.

В начале 2000-х годов Пономарева работала в районной администрации, где отвечала за так называемые вопросы молодежи. Позже она перешла на службу в органы внутренних дел.



Ликвидированная Любовь Пономарева / Фото из сети

За время своей карьеры Пономарева работала в Опарино, Мурашах, Аксарке и Салехарде. Последним местом ее службы стала временно оккупированная Херсонщина, где она занимала должность "оперуполномоченной по особо важным делам" в составе СОБР Росгвардии.

Как рассказала ее дочь Юлия, Пономарева отправилась в Херсонскую область в связи с работой и начала службу в российском спецподразделении. По ее словам, мать гордилась тем, что смогла попасть в СОБР.

В российских СМИ Пономареву также называют "основоположницей современной истории взлетов" в Опаринском районе.

Российские СМИ указывают датой ее смерти 23 августа 2026 года. При этом никаких конкретных подробностей об обстоятельствах или причине гибели Пономаревой они не приводят.

27 августа в Опарино состоялось прощание с Пономаревой. Посмертно она была награждена российским орденом "Мужества".

При этом днем ранее, 24 августа, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" сообщил о нанесении украинскими военными удара по базе спецподразделения Росгвардии (СОБР) в поселке Стрелково на временно оккупированной территории Херсонской области. Соответствующие кадры он опубликовал в своих соцсетях.



Об атаке на базу СОБР писал "Мадяр" / Скриншот

Так, информация о гибели Пономаревой появилась через день после сообщения об ударе по базе СОБР в Стрелковом. В то же время прямого подтверждения того, что она погибла именно в результате этой атаки, пока нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Южно-Слобожанском направлении украинские пограничники нанесли удар по укрытию российских военных. В результате атаки один из оккупантов получил ранение. При попытке бежать в открытое поле он в итоге покончил с собой.