Начнет заново учиться ходить, – Шефир о своем водителе, которого ранили во время покушения

Водитель Сергея Шефира, пострадавший во время покушения на чиновника, оправляется от пережитого. Сейчас он продолжает лечение и еще не встает с постели.

Получив ранение, водитель Александр Иванько продолжил движение. Ему удалось проехать еще около 5 километров. Вероятно, именно это спасло ему и Шефиру жизнь.

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Что известно о состоянии раненого водителя

По словам Шефира, Александр Иванько примерно через 7 – 10 дней сможет стать на костыли. "Он начнет заново учиться ходить", – объяснил первый помощник президента Зеленского.

В начале октября Шефир рассказал, что жизни его водителя ничего не угрожает. Тогда он также заверил, что психологически тот "чувствует себя" нормально и после выздоровления вернется к своим обязанностям.

Перед больницей Иванько помог следствию

Нападение на Шефира произошло утром 22 сентября. Недалеко от Киева неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента. Пули попали только в водителя, сам политик не пострадал.

В результате нападения Александр Иванько получил ранение в ногу. Его доставили в больницу каретой скорой помощи и прооперировали. Реанимационные мероприятия не понадобились.

Перед тем, как отправиться в больницу, водитель Шефира даже успел помочь следователям. Он смог указать правоохранителям на место, откуда осуществлялись выстрелы.

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