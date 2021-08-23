Нация, которая уезжает: как вернуть украинских трудовых мигрантов домой

Украинцы за последние более ста лет получили репутацию "нации, которая уезжает". Так было во времена господства Российской империи, коммунистов и, к сожалению, в годы Независимости. 1990-е стали временем больших испытаний – тогда из Украины в поисках лучшей жизни уехали миллионы людей. Проблема осталась в XXI веке и только сейчас власть обратила на нее внимание, правда, решить ее не может.

Сколько на самом деле людей выехало из Украины за 30 лет – не знает никто, но по приблизительным оценкам, до 10 миллионов – это население нескольких областей. Причины побега из Украины – прозаические.

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В 90-х это были экономическая нищета и социальная катастрофа, которая уничтожила медицинскую сферу и поставила на грань выживания миллионы людей. К этому добавилась политическая нестабильность и безразличие государства, а в 2014-м – война. Все это лишило многих украинцев уверенности в завтрашнем дне и заставило бежать с Родины. Кроме легендарного маршрута из песни группы "Братья Гадюкины" у украинцев появились направления – Италия, Португалия, Польша, Чехия, Россия и др.

Как украинцы становятся гастарбайтерами

За рубежом бывшие инженеры, доктора и преподаватели соглашались на низкоквалифицированную работу за деньги, гораздо меньшие, чем получали местные. Люди вынуждены отдавать значительную часть заработанного "посредникам" и мафии – работали в самых сложных условиях и по минимальной ставке. Они рисковали не только заработанным, но здоровьем и жизнью.

"Братья Гадюкины", Бай-бай, мила – гимн украинской эмиграции 90-х:

В XXI веке темпы миграции приобрели угрожающий характер. По оценкам бывшего министра Дмитрия Дубилета, за прошлое десятилетие, из Украины выехали и не вернулись почти 4 миллиона украинцев, то есть чуть менее 10% населения страны. Более точные цифры привести невозможно, потому что последняя перепись населения Украины делалась в 2001 году, а перепись 2020-го была виртуальной и делалась по принципу "пальцем в небо".

Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу,

– пятый президент Украины Петр Порошенко 11 июня 2017 объясняет положительное влияние безвиза и демонстрирует незнание реалий жизни простых украинцев.

Статистика свидетельствует, сейчас за границей постоянно находятся примерно 2,5 – 3 миллиона украинцев, так называемых "трудовых мигрантов". Их количество может увеличиваться в несколько раз вследствие так называемой сезонной миграции. Большинство из них ехали вовсе не за "фантастическим кофе" и Венской оперой.

Эти цифры – приговор для государства. Они указывают на то, что люди не верят власти и не желают быть частью этого проекта. А еще – сигнал для чиновников проснуться и что-то уже наконец делать. Украина – демократическое государство и здесь нельзя закрыть границы и запретить миграцию собственных граждан, как в Беларуси или в Афганистане.

Согласно данным опроса Группы "Рейтинг", проведенного в 2020 году, 38% респондентов задумываются над тем, чтобы покинуть Украину.

Длительное время больше всего украинцев выезжали на заработки в Россию, но после открытой военной агрессии Кремля этот поток существенно уменьшился. Сейчас в основном украинцы едут в Польшу. Эта страна сама страдает от оттока населения. Поляки массово едут на заработки в Германию, Великобританию и другие, более успешные чем Речь Посполитая, страны. Вместо них в Польшу приезжают украинцы. Возникает вопрос – а кто приедет тогда работать в Украину?

За горьким евро

В основном едут представители малозащищенных слоев населения. Большинство – это молодые люди до 40 лет. Именно на них рассчитана агрессивная рекламная кампания, которая на каждом шагу в селах и райцентрах предлагает несложную работу за рубежом и большие заработки.

"Грин Грей", Эмигрант – позабытый хит 2000-х:

В 90-е и 2000-е разница между заработной платой в Украине и Европе действительно была катастрофической, сейчас же ситуация понемногу выравнивается, хотя и остается значительной. Несмотря на это не стоит забывать, что жизнь в условной Португалии или Италии куда дороже, чем в Украине.

Если учесть налоги, покупательную способность зарплат и расходы на посреднические услуги при трудоустройстве – выгоды от трудовой миграции оказываются не такими уж и привлекательными.

К тому же как бы это странно ни звучало, за последние годы в Украине устранено немало бюрократических преград, которые до сих пор существенно осложняют жизнь в ЕС.

Жить в Украине можно и работа здесь найдется. Просто далеко не все это понимают, а потому те, кто не желает работать на условном украинском заводе, становятся разнорабочими где-то в Хелме или Люблине.

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Украинские гастарбайтеры высоко ценятся в мире – у них репутация трудолюбивых и неприхотливых людей, с которыми в основном нет проблем. Более того во многих сферах стран ЕС они стали практически незаменимыми. Во время пандемии COVID-19 вопрос возвращения украинских трудовых мигрантов на сезонные работы в Польшу обсуждался на высоком дипломатическом уровне, а, например, Финляндия направляла в Украину чартеры, чтобы отвести украинцев на северные фронты "битвы за урожай".

"Бумбокс", Квіти в волоссі – современная драма:

Как правило, украинцы, которые едут на заработки, имеют более высокую квалификацию, чем того требуют зарубежные работодатели. И это еще один негативный аспект – морально-психологический, который может спровоцировать ментальные проблемы и воспитать комплекс неполноценности у целой нации. Именно с этим столкнулись в 2000-е поляки, когда в Германии их стереотипно начали представлять непутевыми сантехниками.

Государству пора вмешаться

В современном цивилизованном мире главный ресурс – вовсе не нефть или другие природные ископаемые, и даже – не вода и еда, а люди. Именно поэтому в образование и социальные программы развитые государства вкладывают огромные средства, создают условия для жизни и не боятся платить миллионы за создание новых рабочих мест. Зато бедные и неуспешные страны своих граждан не жалуют и делают все, чтобы люди искали лучшую судьбу в другом месте.

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Эту аксиому в Украине начали наконец понимать в конце второго десятилетия ХХІ века. В 2017 году Кабмин утвердил Стратегию государственной миграционной политики (правда, без конкретики). В 2019 году возвращение украинцев на Родину – стало одним из основных тезисов программы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. "Хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться",

– так говорил Зеленский.

Стоит признать, что определенные шаги действительно были предприняты. Кроме хэштега #зеповернусь была введена программа льготного кредитования для украинцев, которые изъявили желание вернуться на Родину.

Правда, массовой программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" не стала из-за нехватки информирования, недоверия мигрантов, а также кое-где саботажа украинских банков.

Новый президент поставил задачу перед новым премьером и Алексей Гончарук пафосно обещал 1 миллион рабочих мест от реализации программы льготных займов. В реальности же благодаря выдаче инвестиционных кредитов было создано лишь 4 508 рабочих мест и сохранено 40 761 рабочее место. Сейчас Гончарук сам находится далеко за границей и больше ничего не обещает.

Сейчас ведется работа по подготовке и совершенствованию законодательной базы. В частности, о признании двойного гражданства для представителей диаспоры. Впрочем, официальной "дорожной карты" для большинства проектов пока нет. Государственная целевая программа сотрудничества с зарубежными украинцами, которая бы должна была стать такой, находится лишь в стадии разработки, не содержит конкретных эффективных мер и сводится в основном к культурным аспектам на уровне взаимодействия посольств иностранных и украинских общин.

У страны должна появиться цель – улучшить качество человеческого капитала. Должна быть четкая программа и стимулы для талантливой молодежи получать хорошее образование, причем необязательно в Украине. Если нет определенной политики, то ничего нет. Это в принципе об украинских кейсах,

– дает неутешительную оценку усилиям государства соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Эксперт объясняет, почему так произошло, на простом примере. "Решение проблемы начинается с ее осознания. Правительству Украины нужно стимулировать ускоренными темпами развитие украинской экономики. Если у нас средняя зарплата 500 долларов, то в Польше она 1200 – 1300 евро. Нам необходимо привлекать больше инвестиций. Они будут стимулировать создание рабочих мест. Нужно создавать больше условий для качественного образования и конкуренции. К сожалению, в Украине пока нет государственной программы. Зато есть политика усиления фискальной нагрузки. Она "выжимает" из страны бизнес, таланты. У людей, которые этим занимаются, нет государственных интересов", – констатирует Амелин.

Пандемия COVID-19 сделала то, чего не удалось государству, – вернула в 2020 году почти полмиллиона украинцев домой. Но это было временное явление, ведь после открытия границ между Украиной и ЕС волна мигрантов снова движется из Украины. Собственно, это происходит прямо сейчас.