Сколько Минобороны тратит на горючее после национализации "Укрнафты"

После национализации "Укрнафты" и "Укртатнафты" закупочные цены на нефтепродукты для нужд армии упали до рыночного уровня. В 2022 году цены были значительно выше.

Журналисты проанализировали закупки Минобороны в системе "Прозорро" и определили, как национализация двух компаний нефтяной отрасли помогла армии.

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Как изменялись цены на топливо для Минобороны за 2022 – 2023 годы

Журналисты проанализировали данные о 27 контрактах на поставку дизтоплива за время полномасштабного вторжения, начиная с весны 2022 года. По закону названия поставщиков и объемы поставок не раскрываются, но известно цены на единицу.

Видно, что до февраля 2023 года разница между стоимостью горючего, которое контрактовали военные, была иногда даже больше на 11 тысяч гривен/т (19%), чем рыночная цена в Украине. К примеру:

По договору от 21 ноября министерство купило арктический дизель по цене 71 904 гривен/т, в то время как его рыночная оптовая цена составляла 60 180 гривен/т.

Согласно контракту от 15 декабря 2022 года, зимнее ГП обошлось военным в 70 999 гривен/т, что на 9 024 гривен больше рыночной цены того времени (61 976,05 гривен/т).

Кардинально ситуация изменилась весной 2023 года, когда поставщиком горючего стала "Укрнафта". В апреле при среднерыночной цене на летнее ГП на уровне 44610 грн/л МОУ смогло его купить за 36900 грн/л. Эта тенденция есть и сейчас. Последний договор, опубликованный в "Прозорро" 6 июня, свидетельствует о том, что ресурс военные купили за 35 459 грн/т при его рыночной цене 39 521 грн/т.

В настоящее время СБУ ведет расследование по уплате МОУ своим поставщикам топлива 7% НДС, ведь правительство еще в начале вторжения установило нулевую ставку на топливо для нужд ВСУ.

Источники издания в Государственной аудиторской службе сообщают, что частный поставщик 2022 через механизм "сверток" сразу вывел из оборота средства, предназначенные для уплаты налога обратно государству.

Национализированная "Укрнафта" предлагает самую выгодную цену

В ноябре 2022 года Украина национализировала акции нескольких стратегически важных предприятий, среди которых ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", ранее контролируемые группой "Приват" и другими частными акционерами.

Минобороны продолжает покупать горючее через систему "Прозорро", то есть по конкурентной процедуре. Сейчас "Укрнафта" предлагает наиболее конкурентную цену, поэтому является единственным поставщиком оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в 2022 году одним из крупнейших поставщиков горючего для армии был нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта", но стоимость этих объемов была неизвестна.

Также, по данным источников на рынке, поставки для МО в 2022 году осуществляла группа "Трейд Комоди", которая была крупнейшим поставщиком министерства в 2016-2018 годах. Она запомнилась рядом скандалов из-за завышенных цен и срыва контрактов.

Сравнение закупок в графиках: фото "Наши деньги"