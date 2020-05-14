Национализировать убытки и приватизировать доходы: Фурса прокомментировал ситуацию с МАУ

Коломойский различными способами пытается убедить власти, чтобы национализировать авиакомпанию МАУ. Так как только перед государством у компании не менее 3 миллиардов гривен долга. Поэтому на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия совершается так называемая информационная атака.

Такая стратегия Коломойского, как и других олигархов, которые работают над капитализацией собственного бизнеса. Он предпочитает сидеть "на потоках", неважно, это были его собственные компании, или те, где он был совладельцем с государством. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Он отметил, что МАУ имеют очень негативные финансовые результаты, даже будучи монополистом в Украине.



Несмотря на это, у компании есть постоянные убытки и их в конце концов хотят переложить на украинских налогоплательщиков,

– считает Фурса.

Эксперт также отметил: "Если будет принято решение о национализации МАУ, как это бывает с украинскими олигархами, которые наживаются на госкомпаниях, – национализируют убытки и приватизируют прибыли. Если национализировать МАУ, то все убытки понесет государство".

По мнению Фурсы, такая же история случилась и с "Укрнафтой", которая "постоянно тратит огромные деньги налево", с "Центрэнерго", которое еще год назад было прибыльным бизнесом и компанией "Аэросвит", которая стала банкротом.

Как карантин повлиял на авиацию: главное

По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний через связанную с коронавируса кризис в 2020 году снизится на 55% или на 314 000 000 000 долларов по сравнению с показателем 2019 года.

В авиакомпании МАУ приняли решение о перевозке грузов в салонах пассажирских самолетов. Для этого использовать Boeing 767 и Boeing 737.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пока не планируют возвращать деньги за билеты на рейсы, отменили из-за пандемии коронавируса. Зато в компании предложили две альтернативы – ваучеры или бесплатно перенести перелет.

Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19 бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. Wizz Air освобождает каждого пятого работника и уменьшает зарплаты.

Смотрите полностью видео программы "Что это было?" на 24 канале: