Націоналізувати збитки та приватизувати доходи: Фурса прокоментував ситуацію з МАУ

Коломойський різними способами намагається переконати владу, щоб націоналізувати авіакомпанію МАУ. Через те, що тільки перед державою у компанії щонайменше 3 мільярди гривень боргу. Тому на міністра інфраструктури України Владислава Криклія є, так звана інформаційна атака.

Така стратегія Коломойського, як і інших олігархів, які працюють над капіталізацією власного бізнесу. Він воліє сидіти "на потоках", неважливо, чи це були його власні компанії, чи ті, де він був співвласником з державою. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Він зазначив, що МАУ мають дуже негативні фінансові результати, навіть будучи монополістом в Україні.



Попри це, у компанії є постійні збитки і їх зрештою хочуть перекласти на українських платників податків,

– вважає Фурса.

Експерт також наголосив: "Якщо буде прийняте рішення про націоналізацію МАУ, як це буває з українськими олігархами, які наживаються на держкомпаніях, – націоналізують збитки і приватизують прибутки. Якщо націоналізувати МАУ, то всі збитки понесе держава".

На думку Фурси, така ж історія трапилась і з "Укрнафтою", яка "постійно витрачає шалені гроші наліво", з "Центренерго", яке ще рік тому було прибутковим бізнесом та компанією "Аеросвіт", яка стала банкрутом.

Як карантин вплинув на авіацію: головне

За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року.

В авіакомпанії МАУ ухвалили рішення про перевезення вантажів у салонах пасажирських літаків. Для цього використовуватимуть Boeing 767 і Boeing 737.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" наразі не планують повертати гроші за квитки на рейси, які скасували через пандемію коронавірусу. Натомість у компанії запропонували дві альтернативи – ваучери або безкоштовно перенести переліт.

Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Wizz Air звільняє кожного п'ятого працівника та зменшує зарплати.

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