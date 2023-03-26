День Национальной гвардии: какова роль военного формирования в войне с Россией

26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии Украины – одного из военных формирований, активно участвующего в защите нашего государства от захватчиков. Нацгвардейцы противостоят оккупантам с 2014 года.

В этот день 9 лет назад Верховная Рада поддержала представление временно исполняющего обязанности президента Александра Турчинова о возобновлении Национальной гвардии Украины. Процесс проходил на базе внутренних войск МВД. Больше о восстановлении Нацгвардии и ее роли в войне читайте в материале 24 Канала.

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Ответ на российскую агрессию: возобновление Национальной гвардии

Март 2014 года. Проходит несколько недель после бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию. Тем временем в захваченном Россией Крыму проходит жалкий спектакль под названием "псевдореферендум". На Востоке и на Юге неспокойно – пророссийские силы выходят на митинги. Назревает война.

В ответ на угрозы и вызовы, перед которыми стояло наше государство из-за действий России, по представлению Александра Турчинова Верховная Рада возобновила деятельность Нацгвардии, которая была прекращена в 2000 году.

По своей сути, Национальная гвардия является уникальным вооруженным формированием, ведь сочетает в себе военную и правоохранительную функции.

В 2014 году бойцы Национальной гвардии встали на защиту нашего государства на Востоке, где начались боевые действия. Тогда в состав НГУ вошли легендарные бригады "Донбасс" и "Азов". В частности, бойцы последней участвовали в боях под Иловайском и других операциях сначала АТО, а затем ООС.

Эвакуация морпехов из Мариуполя и освобождение территорий: операции НГУ во время полномасштабной войны

Спецподразделение Нацгвардии "Омега" считается одной из самых боеспособных групп, которая получила колоссальный опыт во время АТО и ООС и отличилась во время полномасштабной войны.

В частности, спецназовцы неоднократно заходили не только в так называемую "серую зону", но и на временно оккупированную территорию. Весной прошлого года они даже зашли в тыл вражеских позиций для того, чтобы помочь вышедшим из Мариуполя морским пехотинцам. Артиллеристы из 36-й бригады вышли из окруженного города и прошли большой путь по оккупированной территории. Один из воинов вышел на связь с 74-ым разведывательным батальоном. Спецназовцы прошли 20 километров, нашли морпехов и вернулись с ними обратно с оккупированной территории.

Также в районе Великой Новоселки в Донецкой области спецподразделение "Омега" ликвидировало 20 боевиков батальона "Ахмат", который так расхваливает Рамзан Кадыров.

Больше об операциях спецназовцев "Омеги" вы можете узнать в фильме, который в феврале этого года презентовала Нацгвардия.

Работа спецназовцев "Омега" во время полномасштабной войны: смотрите видео

Отдельные подразделения Нацгвардии участвовали в боях в Киевской области и деоккупации 20 населенных пунктов области. Также бойцы участвовали в зачистках и разминировании региона.

Также подразделения НГУ были активными участниками обороны Рубежного и Северодонецка в Луганской области. При выходе из последнего бойцы Нацгвардии уничтожили полтора взвода оккупантов.

Нацгвардейцы были активными участниками Харьковской и Лиманской контрнаступательных операций, в частности, участвовали в освобождении Балаклеи, Изюма, Казачьей Лопани, Белогоровки.

Во время контрнаступления на Херсон бойцы Нацгвардии также активно участвовали в освобождении правобережья Херсонщины и оккупированной части Николаевщины.

Сейчас эти нацгвардейцы воюют бок о бок с другими военными формированиями на самых горячих направлениях фронта, в частности в районах Кременной, Бахмута и Авдеевки.

"Гвардия наступления": роль отдельных бригад НГУ во время полномасштабной войны

В настоящее время Нацгвардия насчитывает ряд бригад из 5 оперативно-территориальных объединений. Бойцы Нацгвардии 24 февраля 2022 года вместе с другими военными формированиями стали на защиту Украины уже в полномасштабной войне с российским агрессором.

На всех направлениях фронта НГУ совместно с другими формированиями участвует в боевых действиях – обороне, штурмах и наступлениях в частности.

Кроме того, зимой 2023 года началась кампания с призывами вступления в "Гвардию наступления" – проект ныне покойного министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибшего 18 января в Броварах. Целью проекта является создание 8 штурмовых бригад для участия в наступлении. Их будут создавать на базе 8 действующих боевых бригад, 6 из которых – Национальной гвардии:

"Буревій" (1-я Президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко) – с начала вторжения бойцы бригады выполняли задачи по обороне Киева, охраняли важные государственные объекты и инфраструктуру. Впоследствии бригада участвовала в боях за Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а сейчас защищает нашу страну на Бахмутском направлении;

(1-я Президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко) – с начала вторжения бойцы бригады выполняли задачи по обороне Киева, охраняли важные государственные объекты и инфраструктуру. Впоследствии бригада участвовала в боях за Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а сейчас защищает нашу страну на Бахмутском направлении; "Червона Калина" (14 штурмовая бригада НГУ) – во время АТО бойцы бригады участвовали в боях за Славянск и Дебальцево. Также эта бригада с 24 февраля активно участвовала в обороне Киева и делала все для того, чтобы не допустить прорыва оккупантов в нашу столицу. В частности, бойцы бригады разбили колонну российских войск возле поселка Бузова. Впоследствии принимали участие в боях в Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке в Луганской области, Спорном и Верхнекаменском Донецкой области;

(14 штурмовая бригада НГУ) – во время АТО бойцы бригады участвовали в боях за Славянск и Дебальцево. Также эта бригада с 24 февраля активно участвовала в обороне Киева и делала все для того, чтобы не допустить прорыва оккупантов в нашу столицу. В частности, бойцы бригады разбили колонну российских войск возле поселка Бузова. Впоследствии принимали участие в боях в Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке в Луганской области, Спорном и Верхнекаменском Донецкой области; "Кара-Даг" (15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады) – с началом вторжения эта бригада обороняла Мелитополь, Молочанск, Токмак, Каменское, Малую Токмачку. Бойцам удалось остановить вражеское наступление на направлениях Васильевка – Запорожье и Токмак – Орехов. Бойцы отметились эффективным уничтожением вражеской техники, в частности, они приземлили по меньшей мере 4 российских самолета и 2 вертолета;

(15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады) – с началом вторжения эта бригада обороняла Мелитополь, Молочанск, Токмак, Каменское, Малую Токмачку. Бойцам удалось остановить вражеское наступление на направлениях Васильевка – Запорожье и Токмак – Орехов. Бойцы отметились эффективным уничтожением вражеской техники, в частности, они приземлили по меньшей мере 4 российских самолета и 2 вертолета; "Рубіж" (4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука) – ротная тактическая группа бригады первой приняла бой с российскими спецназовцами в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле под Киевом. Бойцам удалось уничтожить 5 вражеских вертолетов и повредить еще один и уничтожить роту захватчиков. Это сыграло немаловажную роль в обороне столицы. Впоследствии принимали участие в боях у Ирпеня, Гуты-Межигорской и Мощуна. После освобождения Киевщины бригада защищала Рубежное и Северодонецк. На счету подразделения более 300 единиц уничтоженной вражеской техники и более 1000 ликвидированных оккупантов.

(4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука) – ротная тактическая группа бригады первой приняла бой с российскими спецназовцами в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле под Киевом. Бойцам удалось уничтожить 5 вражеских вертолетов и повредить еще один и уничтожить роту захватчиков. Это сыграло немаловажную роль в обороне столицы. Впоследствии принимали участие в боях у Ирпеня, Гуты-Межигорской и Мощуна. После освобождения Киевщины бригада защищала Рубежное и Северодонецк. На счету подразделения более 300 единиц уничтоженной вражеской техники и более 1000 ликвидированных оккупантов. "Спартан" (3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана) – эта бригада участвовала в обороне Харькова и помешала продвижению оккупантов в город. В первый день они уничтожили 4 вражеских танка и вражеский истребитель Су-27. Затем участвовали в освобождении Малой Рогани, Циркунов и Кутузовки во взаимодействии с подразделениями ВСУ. Сейчас продолжают защищать наше государство в Донецкой и Луганской областях;

(3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана) – эта бригада участвовала в обороне Харькова и помешала продвижению оккупантов в город. В первый день они уничтожили 4 вражеских танка и вражеский истребитель Су-27. Затем участвовали в освобождении Малой Рогани, Циркунов и Кутузовки во взаимодействии с подразделениями ВСУ. Сейчас продолжают защищать наше государство в Донецкой и Луганской областях; "Азов" – легендарный полк, ставший бригадой Нацгвардии. В 2014 году бойцы обороняли Мариуполь, участвовали в боях под Иловайском, совершили контрнаступление на Широкино в феврале 2015 года, провели успешную Павлополь-Широкинскую операцию в 2015 году и ряд успешных боевых задач в районе Светлодарской дуги. С начала полномасштабного вторжения полк продолжил защиту Мариуполя в тяжелейших условиях блокады и более 80 дней вел оборону на заводе "Азовсталь" до тех пор, пока не получил приказ сложить оружие и выйти с территории завода.



Как попасть в "Гвардию наступления" / Инфографика МВД

В этот день мы хотим поблагодарить воинов Национальной гвардии за защиту нашего государства. Тем, кто продолжает борьбу, кто только приобщается к ней, кто участвовал в защите Украины и тем, кто отдал за государство свою жизнь!