Национальная гвардия Украины напоминает о круглосуточном приеме резервистов и мобилизованных

Воинские части Национальной гвардии Украины, дислоцирующиеся в Западном ОТО, напоминают о круглосуточном приеме резервистов и тех, кого призывают по мобилизации.

Как сообщили в Нацгвардии, мужчины прибывают непрерывно, сразу имея при себе все необходимое.

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Хотят! Могут! И будут! Так говорят те, кто чем быстрее хотят встать на защиту страны. Национальная гвардия имеет силы и средства, чтобы обеспечить вновь прибывших всем необходимым. Все, резервисты и те, кто прибывает по мобилизации, полностью обеспечиваются государством,

– пишут на странице Нацгвардии.

Мужчины прибывают всех возрастов и профессий.

Некоторые из них возвращаются из-за границы.

Есть и такие, кто уволился в запас всего несколько недель назад.

Небывалая агрессия российского оккупанта никого не оставила в стороне. Если вы можете держать оружие, берите документы и направляйтесь к военным формированиям страны,

– призвали в Нацгвардии.