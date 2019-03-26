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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Национальная гвардия отмечает свою годовщину – пять лет: фото и видео

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      Восстановленная после Революции достоинства Нацгвардия отмечает пять лет. Ее представители побывали в наиболее горячих точках Славянска, Иловайска и участвовали в боях за Мариуполь. Более двух сотен бойцов так и не вернулись с войны.

      Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

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      В одном из учебных центров проходят торжественные мероприятия по случаю пятой годовщины Национальной гвардии, где присутствуют Президент Украины, премьер-министр, секретарь СНБО, министр обороны, руководитель СБУ.

      Нацгвардія
      Нацгвардейцы на торжественном мероприятии

      Во время торжественного поздравления военнослужащим передали новые образцы техники и стрелкового оружия, новейшие штурмовые и снайперские винтовки. Также сегодня Нацгвардии передадут ремонтно-эвакуационные машины, санитарные автомобили и бронетранспортеры.

      Нацгвардія\
      Новые образцы техники для военнослужащих

      Почему была создана Нацгвардия?Национальная гвардия была создана на замену внутренним войскам в 2014 году, которые были полностью дискредитированы после событий на Майдане, а функцию охраны общественного порядка нужно было выполнять. К тому же, действия внутренних войск были достаточно ограничены, поэтому Национальная гвардия стала более универсальным подразделением.

      В первые месяцы военной агрессии России против Украины Нацгвардия взяла на себя все бремя военных событий. Поскольку вооруженные силы Украины, согласно законодательству, не могли участвовать в каких-либо боевых действиях.

      blog_ava
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      Теги: Нацгвардія Новости Украины Петр Порошенко СБУ СНБО Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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