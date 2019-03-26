Национальная гвардия отмечает свою годовщину – пять лет: фото и видео

Восстановленная после Революции достоинства Нацгвардия отмечает пять лет. Ее представители побывали в наиболее горячих точках Славянска, Иловайска и участвовали в боях за Мариуполь. Более двух сотен бойцов так и не вернулись с войны.

Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

Читайте также: Сколько бойцов Нацгвардии погибло в войне на Донбассе

В одном из учебных центров проходят торжественные мероприятия по случаю пятой годовщины Национальной гвардии, где присутствуют Президент Украины, премьер-министр, секретарь СНБО, министр обороны, руководитель СБУ.



Нацгвардейцы на торжественном мероприятии

Во время торжественного поздравления военнослужащим передали новые образцы техники и стрелкового оружия, новейшие штурмовые и снайперские винтовки. Также сегодня Нацгвардии передадут ремонтно-эвакуационные машины, санитарные автомобили и бронетранспортеры.



Новые образцы техники для военнослужащих

Почему была создана Нацгвардия?Национальная гвардия была создана на замену внутренним войскам в 2014 году, которые были полностью дискредитированы после событий на Майдане, а функцию охраны общественного порядка нужно было выполнять. К тому же, действия внутренних войск были достаточно ограничены, поэтому Национальная гвардия стала более универсальным подразделением.



В первые месяцы военной агрессии России против Украины Нацгвардия взяла на себя все бремя военных событий. Поскольку вооруженные силы Украины, согласно законодательству, не могли участвовать в каких-либо боевых действиях.