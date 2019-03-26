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      Національна гвардія відзначає свою п'яту річницю: фото та відео

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      Відновлена після Революції гідності Нацгвардія відзначає п'ять років. Її представники побували в найбільш гарячих точках Слов'янська, Іловайська та брали участь в боях за Маріуполь. Понад дві сотні бійців так й не повернулися з війни.

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу. 

      Читайте також: Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

      В одному з навчальних центрів відбуваються урочисті заходи з нагоди п’ятої річниці Національної гвардії, де присутні Президент України, прем'єр-міністр, секретар РНБО, міністр оборони, керівник СБУ. 

      Нацгвардія
      Нацгвардійці на урочистому заході

      Під час урочистого привітання військовослужбовцям передали нові зразки техніки стрілкової зброї, новітні штурмові та снайперські гвинтівки. Також сьогодні в Нацгвардію передадуть ремонтно-евакуаційні машини, санітарні автомобілі та бронетранспортери.

      Нацгвардія\
      Нові зразки техніки для військовослужбовців

      Чому була створена Нацгвардія?
      Національна гвардія була створена на заміну внутрішнім військам у 2014 році, які були повністю дискредитовані після подій на Майдані, а функцію охорони громадського порядку потрібно було виконувати. До того ж, дії внутрішніх військ були достатньо обмежені, тому Національна гвардія стала більш універсальним підрозділом.

      В перші місяці військової агресії Росії проти України Нацгвардія взяла на себе весь тягар військових подій. Оскільки Збройні сили України, згідно із законодавством, не могли брати участі в будь-яких бойових діях.

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      Теги: Новини України Нацгвардія Петро Порошенко Володимир Гройсман РНБО СБУ
      Джерело: 24 канал
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