Національна гвардія відзначає свою п'яту річницю: фото та відео

Відновлена після Революції гідності Нацгвардія відзначає п'ять років. Її представники побували в найбільш гарячих точках Слов'янська, Іловайська та брали участь в боях за Маріуполь. Понад дві сотні бійців так й не повернулися з війни.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

Читайте також: Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

В одному з навчальних центрів відбуваються урочисті заходи з нагоди п’ятої річниці Національної гвардії, де присутні Президент України, прем'єр-міністр, секретар РНБО, міністр оборони, керівник СБУ.



Нацгвардійці на урочистому заході

Під час урочистого привітання військовослужбовцям передали нові зразки техніки стрілкової зброї, новітні штурмові та снайперські гвинтівки. Також сьогодні в Нацгвардію передадуть ремонтно-евакуаційні машини, санітарні автомобілі та бронетранспортери.



Нові зразки техніки для військовослужбовців

Чому була створена Нацгвардія?

Національна гвардія була створена на заміну внутрішнім військам у 2014 році, які були повністю дискредитовані після подій на Майдані, а функцію охорони громадського порядку потрібно було виконувати. До того ж, дії внутрішніх військ були достатньо обмежені, тому Національна гвардія стала більш універсальним підрозділом.



В перші місяці військової агресії Росії проти України Нацгвардія взяла на себе весь тягар військових подій. Оскільки Збройні сили України, згідно із законодавством, не могли брати участі в будь-яких бойових діях.