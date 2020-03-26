Национальная гвардия Украины отмечает свое 6-летие: мощное видео

Ровно 6 лет назад – 26 марта 2014 года – была создана Национальная гвардия Украины. Она стала новым военным формированием с правоохранительными функциями, а впоследствии к Нацгвардии присоединились ряд добровольческих батальонов, которые защищали Украину на Донбассе.

Национальная гвардия Украины была мгновенно создана в ответ на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму.

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Мужественные, отважные, выносливые защитники нашей родной земли, спасибо вам за ежедневную службу и преданность,

– отметили в МВД.

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Как Нацгвардия отмечает 6-летие

С праздником нацгвардейцев поздравили их руководитель Николай Балан и Президент Украины Владимир Зеленский. Первый заявил, что с момента создания и до сих пор нацгвардейцы ежедневно защищают Украину и выполняют боевые задачи.

"Национальная гвардия Украины одновременно осуществляет отпор вооруженной агрессии и выполняет задачи по защите законности и правопорядка во всех регионах государства", – подчеркнул Балан.

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Президент со своей стороны отметил, что в этот день вся Украина чтит всех гвардейцев, которые героически укрепляют обороноспособность государства и защищают безопасность украинского народа.

Низкий поклон и вечная память бойцам, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. О подвиге каждого из них мы всегда будем помнить. Пусть любовь к родной земле и человеческая благодарность придают вам сил в нелегком и ответственном деле – служению Украине,

– заявил Владимир Зеленский.

К годовщине создания Нацгвардии глава государства посмертно наградил званием Героя Украины нацгвардейца Сергея Михальчука, который погиб спасая собрата. Кроме того, президент присвоил почетные наименования подразделениям НГУ:

27 бригаде – присвоено наименование "Печерская";

9 полку – присвоено имя Героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

Что известно о Национальной гвардии? Нацгвардия – украинское военное формирование с правоохранительными функциями. Особенность НГУ заключается в том, что она является в некотором роде одновременно войском и полицией. Бойцы Нацгвардии как выполняют боевые задачи по защите государства, так следят за правопорядком внутри Украины.



Была создана в начале российской агрессии против Украины с целью немедленной реакции и решительного ответа. В состав Нацгвардии вошли в частности "Донбасс" и "Азов" – добровольческие батальоны, которые принимали сверхактивное участие в защите Украины в начале войны в 2014 году.

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