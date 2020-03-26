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      Национальная гвардия Украины отмечает свое 6-летие: мощное видео

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      Ровно 6 лет назад – 26 марта 2014 года – была создана Национальная гвардия Украины. Она стала новым военным формированием с правоохранительными функциями, а впоследствии к Нацгвардии присоединились ряд добровольческих батальонов, которые защищали Украину на Донбассе.

      Национальная гвардия Украины была мгновенно создана в ответ на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму.

      Интересно Нацгвардию задействовали в борьбе с коронавирусом в Украине

      Мужественные, отважные, выносливые защитники нашей родной земли, спасибо вам за ежедневную службу и преданность,
      – отметили в МВД.

      Национальной гвардии Украины 6 лет: смотрите видео

      Как Нацгвардия отмечает 6-летие

      С праздником нацгвардейцев поздравили их руководитель Николай Балан и Президент Украины Владимир Зеленский. Первый заявил, что с момента создания и до сих пор нацгвардейцы ежедневно защищают Украину и выполняют боевые задачи.

      "Национальная гвардия Украины одновременно осуществляет отпор вооруженной агрессии и выполняет задачи по защите законности и правопорядка во всех регионах государства", – подчеркнул Балан.

      Это стоит увидеть, Как внедряются стандарты НАТО в Нацгвардии Украины: потрясающие фото и видео

      Президент со своей стороны отметил, что в этот день вся Украина чтит всех гвардейцев, которые героически укрепляют обороноспособность государства и защищают безопасность украинского народа.

      Низкий поклон и вечная память бойцам, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. О подвиге каждого из них мы всегда будем помнить. Пусть любовь к родной земле и человеческая благодарность придают вам сил в нелегком и ответственном деле – служению Украине,
      – заявил Владимир Зеленский.

      К годовщине создания Нацгвардии глава государства посмертно наградил званием Героя Украины нацгвардейца Сергея Михальчука, который погиб спасая собрата. Кроме того, президент присвоил почетные наименования подразделениям НГУ:

      • 27 бригаде – присвоено наименование "Печерская";
      • 9 полку – присвоено имя Героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

      Что известно о Национальной гвардии? Нацгвардия – украинское военное формирование с правоохранительными функциями. Особенность НГУ заключается в том, что она является в некотором роде одновременно войском и полицией. Бойцы Нацгвардии как выполняют боевые задачи по защите государства, так следят за правопорядком внутри Украины.

      Была создана в начале российской агрессии против Украины с целью немедленной реакции и решительного ответа. В состав Нацгвардии вошли в частности "Донбасс" и "Азов" – добровольческие батальоны, которые принимали сверхактивное участие в защите Украины в начале войны в 2014 году.

      Нацгвардейцы о своей службе: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины "Азов" Добровольцы Президент Украины Владимир Зеленский Николай Балан Министерство внутренних дел Аннексия Крыма Война на Донбассе Нацгвардія Новости политики
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