Національна гвардія України відзначає своє 6-річчя: потужне відео

Рівно 6 років тому – 26 березня 2014 року – була створена Національна гвардія України. Вона стала новим військовим формуванням з правоохоронними функціями, а згодом до Нацгвардії приєдналися низка добровольчих батальйонів, що боронили Україну на Донбасі.

Національна гвардія України була миттєво створена у відповідь на російську агресію на Донбасі та у Криму.

Цікаво Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом в Україні

Мужні, відважні, витривалі захисники нашої рідної землі, дякуємо вам за щоденну службу та відданість,

– наголосили у МВС.

Національній гвардії України 6 років: дивіться відео

Як Нацгвардія відзначає 6-річчя

Зі святом нацгвардійців привітали їхній керівник Микола Балан і Президент України Володимир Зеленський. Перший заявив, що від моменту створення і до сьогодні нацгвардійці щодня захищають України і виконують бойові завдання.

"Національна гвардія України одночасно здійснює відсіч збройній агресії і виконує завдання з захисту законності і правопорядку в усіх регіонах держави", – наголосив Балан.

Це варто бачити Як впроваджуються стандарти НАТО в Нацгвардії України: приголомшливі фото та відео

Президент зі свого боку наголосив, що у цей день вся Україна вшановує всіх гвардійців, які героїчно зміцнюють oбoрoнoздатність держави і захищають безпеку українського народу.

Низький уклін та вічна пам'ять бійцям, які віддали своє життя заради нашої Батьківщини. Про подвиг кожного із них ми завжди пам'ятатимемо. Нехай любов до рідної землі та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій та відповідальній справі – служінню Україні,

– заявив Володимир Зеленський.

До річниці створення Нацгвардії глава держави посмертно нагородив званням Героя України нацгвардійця Сергія Михальчука, який загинув рятуючи побратима. Крім того, президент присвоїв почесні найменування підрозділам НГУ:

27 бригаді – присвоєно найменування "Печерська";

9 полку – присвоєно ім'я Героя України лейтенанта Богдана Завади.

Що відомо про Національну гвардію?Нацгвардія – українське військове формування з правоохоронними функціями. Особливість НГУ полягає у тому, що вона є чимось одночасно військом і поліцією. Бійці Нацгвардії виконують як бойові завдання з захисту держави, так і стежать за правопорядком всередині України.



Була створена на початку російської агресії проти України з метою негайної реакції і рішучої відповіді. До складу Нацгвардії увійшли зокрема "Донбас" і "Азов" – добровольчі батальйони, які брали надактивну участь у захисті України на початку війни у 2014 році.

Нацгвардійці про свою службу: дивіться відео