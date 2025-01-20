Бизнес призывает устранить искажение конкуренции, распространив действие "Нацкешбека" на малый бизнес

Бизнес ассоциации, объединяющие малый и средний бизнес, заявили о недостатках программы "Национальный кэшбек" и призвали власть их устранить

Об этом говорится в совместном заявлении более двух десятков ассоциаций предпринимателей из разных регионов Украины, в частности Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей, Ассоциации частных работодателей, Ассоциации 4Бизнес, Альянса РОМБ, Всеукраинской ассоциации предпринимателей и потребителей и т.д., информирует 24 Канал.

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Недавно Министерство экономики опубликовало данные о влиянии программы "Национальный кэшбек" на экономику страны. Согласно расчетам Минэкономики, реализация проекта обеспечила в 2024 году рост ВВП на 0,001%, по сути – в пределах статистической погрешности. В то же время программа существенно искажает конкуренцию, дает преимущество торговым сетям, не распространяясь на малых и микропредпринимателей,

– заявили представители бизнеса.

Какие недостатки программы "Национальный кэшбек": заявление представителей бизнес-ассоциации

По мнению подписантов, практический опыт применения предпринимателями программы "Национальный кэшбек" в 2024 году показал ключевые недостатки, которые не позволяют полноценно применить ее потенциал. Речь идет о:

высокой зарегулированности и относительной тяжести процедур, в частности отдельные и разнообразные требования к производителям, товаров, продавцов, потребителей и направлений расходования кэшбека. Указанное требует высокого уровня подготовки всех элементов/этапов внедрения программы и значительной коммуникации с гражданами. Так, почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбека в приложении Дія;

программой вообще не охвачено "нецифровых" граждан Украины (не все имеют соответствующие девайсы или желают устанавливать Дію/могут с ней работать);

из Программы исключены в качестве продавцов все субъекты предпринимательской деятельности, находящихся на упрощенной системе налогообложения и отчетности. То есть на продуктовые рынки или праздничные ярмарки программа также не распространяется. В большинстве случаев программа действует через крупные и средние торговые сети, искажая условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже имеют превалирующую рыночную силу.

По мнению специалистов, представляющих бизнес-ассоциации, "непонятна попытка Минэкономики дискриминировать упрощенную систему налогообложения и отчетности, ведь по налоговым показателям упрощенная система в большинстве случаев превосходит общую систему по уплате налогов". Такая дискриминация является "контрпродуктивной и наносит вред конкуренции, условиям ведения бизнеса и экономике в целом".

Проведенный бизнес сообществом анализ реализации программы "Национальный кэшбек" за 2024 год выявил ряд недостатков, которые предлагается устранить для ее полноценной дальнейшей реализации:

Возвращение в программу предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые пользуются РРО/ПРРО и имеют желание соблюдать все ее условия. Пересмотр в сторону увеличения максимальной суммы кэшбека на карту, которую можно получить (например 6 000 гривен вместо 3 000 гривен в месяц), что позволит привлечь больше украинцев. Обеспечение широкого распространения подробной информации о программе, включая инструкцию как оформить и активировать соответствующую банковскую карту (согласно опросу Центра Разумкова – 40% граждан не участвуют в программе из-за отсутствия подробной информации о ней).

Украинский бизнес призывает Президента и правительство учесть предложения предпринимателей, устранить искажения конкуренции, а также распространить программу на малый и микробизнес.