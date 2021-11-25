Национальный перевозчик с 2022 года начнет полеты по 16 направлениям, большинство международные

Новый перевозчик Украинские национальные авиалинии в 2022 году начнет осуществлять рейсы в 16 направлениях. После этого в 2023 году планируют запустить еще 8.

В бюджет нового перевозчика на 2022 год заложили 96 миллионов евро. Об этом рассказал консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Партис Фазье.

Обратите внимание Украинские национальные авиалинии: Зеленский анонсировал создание авиаперевозчика

Планы по количеству направлений

В 2022 году украинские национальные авиалинии начнут полеты в 2 направлениях в пределах Украины. В перспективе – открытие 8 направлений.

Полеты на внутренних рейсах мы начнем в 2022 году с двух направлений. Затем в 2023 году мы откроем уже 8 направлений. До 2026 года внутренние рейсы будут покрывать 8 направлений и 7 000 перелетов в год,

– заявил Фазье.

В то же время новый авиаперевозчик уже со следующего года будет осуществлять рейсы в 14 направлениях. К 2026 году суммарно планируют увеличить количество международных направлений до 37, по которым будут осуществлять до 15 000 рейсов в год.

Кроме того, новый авиаперевозчик планирует перелеты и на дальнемагистральных направлениях. В 2022 году будет 1 такое направление. К 2026 таких может быть 5. В перспективе, Украинские национальные авиалинии должны осуществлять 2 100 таких рейсов. Среди запланированных направлений – Северная Америка.

К 2026 году в компании рассчитывают иметь до 20 самолетов. Также в воздушном флоте перевозчика после прохождения сертификации будут 3 типа судов с разной вместимостью пассажиров. Среди них джеты для дальнемагистральных рейсов на 300 – 330 пассажиров.

Украинские национальные авиалинии: главное