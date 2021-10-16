Национальный рекорд: полицейский пробежал вдоль крупнейшего в Украине острова Джарылгач

Полицейский из Николаева Дмитрий Бажин заявил, что пробежит самый большой остров Украины вдоль. Для этого впервые на Джарылгач прибыли представители Национального реестра рекордов.

Рекорд состоит из 10 различных дистанций – от 100 метров до 42 километров. Такова протяженность Джарылгача.

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Полицейский пробег вдоль Джарылгача

Экстремал стартовал в 8 утра. В месте, где в Черное море впадают 2 залива:

Джарылгачский;

Каркинитский.

Именно со стороны Скадовска и берет начало остров. Покорить Джарылгач было детской мечтой Дмитрия.

Я долго шел к этому. Ежедневно просыпался и смотрел, что же нужно что-то делать. Надо бежать, обуть кроссовки, надо стремиться к этому,

– рассказал он.

Бегом Дмитрий занимается недавно, поэтому называет себя марафонцем-любителем. До рекорда полицейский усиленно готовился. Подготовка предусматривала тренировки и специальное питание.

Особенность испытания в том, что бежать надо было по береговой линии, которая не везде равномерная. По мокрому морском песке и водорослям трудно даже идти.

Полицейский установил новый рекорд Украины / Скриншот с видео 24 канала

Бег Дмитрия представители Книги рекордов фиксировали благодаря мобильному трекеру На всей дистанции для него предусмотрена всего одна остановка. Это дом монаха-отшельника, который к людям не выходит. У бегуна же были считанные минуты на восстановление.

Рекордсмен преодолел 10 беговых дистанций за 7 часов и 20 секунд

Все, кто пришли поддержать Дмитрия, ждали его в поселке Лазурное. Это – противоположная сторона Джарылгача.

Полицейский подбежал к концу суши. А дальше увидел промоину, хотя и неглубокую. Впрочем холодная вода экстремала не остановила, и он ее просто перешел. Представительница Книги рекордов Украины отметила, что такая ​​номинация у них впервые.

Дмитрий Бажин преодолел 10 беговых дистанций за 7 часов и 20 секунд.

Свой рекорд полицейский посвятил защитникам, которые защищают Украину на Востоке.