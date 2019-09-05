20:59
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      "Нацкорпус" протестовал в Киеве из-за освобождения боевика Цемаха: фото, видео

      441 Читати новину українською

      Представители "Нацкорпуса" пришли на протест к Соломенскому апелляционному суду из-за освобождения пророссийского боевика Владимира Цемаха из-под стражи.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

      К теме: Нам жаль, – нидерландские следователи отреагировали на освобождение боевика Цемах из-под стражи

      Отметим, что 5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

      Активисты требуют, чтобы судей, которые освободили пророссийского боевика, привлекли к ответственности. А также, чтобы Цемаха исключили из списка на обмен пленными с РФ.

      Протест проти звільнення Цемаха
      Акция протеста в Киеве / Фото 24 канала (Валерия Киричева​)

      Протест проти звільнення Цемаха
      Активисты протестуют за освобождения Цемаха / Фото 24 канала (Валерия Киричева​)

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201909/1201440_9343243.jpg?201909163903
      Акция "Нацкорпуса" под Апелляционным судом Киева / Фото 24 канала (Валерия Киричева​)

      Как Цемах может быть причастен к делу о сбивании MH17

      Цемах сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбивании в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "кое-что". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет.

      СБУ схватила Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

      Смотрите видео, где Цемах рассказывает о сбивании самолета MH17 над Донбассом:

      Что известно о сбивании рейса MH17​
      Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза с помощью комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.

      Ответственным за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.

      blog_ava
      Гонтарева в больнице в Лондоне: появилось фото и видео
      сегодня
      781
      Теги: Новости Украины MH17 Украина – Россия Война на Донбассе Апелляционний суд Киева Национальный корпус
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      сегодня , 20:10 Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      Ірина Поліщук 255
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      сегодня , 19:00 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 64
      "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      сегодня , 18:00 "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      55
      Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      сегодня , 18:02 Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      9644
      Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий
      сегодня , 18:01 Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 522
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук