"Нацкорпус" протестовал в Киеве из-за освобождения боевика Цемаха: фото, видео

Представители "Нацкорпуса" пришли на протест к Соломенскому апелляционному суду из-за освобождения пророссийского боевика Владимира Цемаха из-под стражи.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Отметим, что 5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

Активисты требуют, чтобы судей, которые освободили пророссийского боевика, привлекли к ответственности. А также, чтобы Цемаха исключили из списка на обмен пленными с РФ.



Акция протеста в Киеве / Фото 24 канала (Валерия Киричева​)



Активисты протестуют за освобождения Цемаха / Фото 24 канала (Валерия Киричева​)



Акция "Нацкорпуса" под Апелляционным судом Киева / Фото 24 канала (Валерия Киричева​)

Как Цемах может быть причастен к делу о сбивании MH17

Цемах сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбивании в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "кое-что". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет.

СБУ схватила Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Смотрите видео, где Цемах рассказывает о сбивании самолета MH17 над Донбассом:

Что известно о сбивании рейса MH17​

Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза с помощью комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.



Ответственным за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.