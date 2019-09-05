"Нацкорпус" протестує у Києві через звільнення бойовика Цемаха: фото, відео

Представники "Нацкорпусу" прийшли на протест до Солом'янського апеляційного суду через звільнення проросійського бойовика Володимира Цемаха з-під варти.

Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Зазначимо, що 5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

Активісти вимагають, аби суддів, які звільнили проросійського бойовика, притягли до відповідальності. А також, щоб Цемаха виключили зі списку на обмін полоненими з РФ.



Акція протесту в Києві / Фото 24 каналу (Валерія Кірічева)



Активісти протестують через звільнення Цемаха / Фото 24 каналу (Валерія Кірічева)



Акція "Нацкорпусу" під Апеляційним судом Києва / Фото 24 каналу (Валерія Кірічева)

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17

Цемах сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом. Він пояснював, що проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останнє на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

СБУ схопила Цемаха 27 червня 2019 року в окупованому Сніжному на Донеччині, провівши спецоперацію. Тоді суд арештував Цемаха на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2 .

Дивіться відео, де Цемах розповідає про збиття літака MH17 над Донбасом:

Що відомо про збиття рейсу MH17 Літак Boeing-777 рейсу MH17 збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року у небі поблизу Тореза за допомогою комплексу "Бук". Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – 298 людей.



Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Росія ж традиційно відкидає усі звинувачення і навіть докази на свою адресу.