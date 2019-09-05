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      "Нацкорпус" протестує у Києві через звільнення бойовика Цемаха: фото, відео

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      Представники "Нацкорпусу" прийшли на протест до Солом'янського апеляційного суду через звільнення проросійського бойовика Володимира Цемаха з-під варти.

      Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      До теми: Нам шкода, – нідерландські слідчі відреагували на звільнення бойовика Цемаха з-під варти

      Зазначимо, що 5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

      Активісти вимагають, аби суддів, які звільнили проросійського бойовика, притягли до відповідальності. А також, щоб Цемаха виключили зі списку на обмін полоненими з РФ. 

      Протест проти звільнення Цемаха
      Акція протесту в Києві / Фото 24 каналу (Валерія Кірічева)

      Протест проти звільнення Цемаха
      Активісти протестують через звільнення Цемаха / Фото 24 каналу (Валерія Кірічева)

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201909/1201440_9343243.jpg?201909163903
      Акція "Нацкорпусу" під Апеляційним судом Києва / Фото 24 каналу (Валерія Кірічева)

      Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17

      Цемах сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом. Він пояснював, що проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останнє на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      СБУ схопила Цемаха 27 червня 2019 року в окупованому Сніжному на Донеччині, провівши спецоперацію. Тоді суд арештував Цемаха на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

      Дивіться відео, де Цемах розповідає про збиття літака MH17 над Донбасом:

      Що відомо про збиття рейсу MH17 Літак Boeing-777 рейсу MH17 збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року у небі поблизу Тореза за допомогою комплексу "Бук". Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – 298 людей.

      Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Росія ж традиційно відкидає усі звинувачення і навіть докази на свою адресу.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі MH17 Апеляційний суд Києва Національний корпус
      Джерело: 24 канал
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