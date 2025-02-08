Нацотбор Евровидения-2025: украинцам советуют уже сейчас авторизоваться в Дии

В Украине вечером 8 февраля начался финал Нацотбора на Евровидение-2025. Украинцы снова будут выбирать фаворита в Дии, а потому авторизоваться стоит уже сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова. К теме Нацотбор на Евровидение-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция финала Украинцам советуют уже авторизоваться в Дії Украинцам посоветовали авторизоваться в Дії уже сейчас, чтобы не создавать дополнительной нагрузки и не тратить время, когда голосование начнется.

