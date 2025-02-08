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24 Канал Новости Украины Нацотбор Евровидения-2025: украинцам советуют уже сейчас авторизоваться в Дии
8 февраля, 19:40
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Нацотбор Евровидения-2025: украинцам советуют уже сейчас авторизоваться в Дии

Анжелика Байбак

В Украине вечером 8 февраля начался финал Нацотбора на Евровидение-2025. Украинцы снова будут выбирать фаворита в Дии, а потому авторизоваться стоит уже сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

К теме Нацотбор на Евровидение-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция финала

Украинцам советуют уже авторизоваться в Дії

Украинцам посоветовали авторизоваться в Дії уже сейчас, чтобы не создавать дополнительной нагрузки и не тратить время, когда голосование начнется.


 