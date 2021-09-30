В Нацполиции объяснили, как будет происходить проверка COVID-сертификатов

Полиция будет проверять наличие и достоверность сертификатов вакцинации. В то же время этот орган является не единственным, который уполномочен это контролировать.

Для этого есть Госпотребслужба и органы местного самоуправления. Об этом в эфире 24 каналу рассказала пресс-секретарь председателя Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

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Как будет происходить проверка

По ее словам, полиция безусловно будет участвовать в соответствующих рейдах и проверять на достоверность документацию.

У правоохранителей есть служебные планшеты,

– пояснила Рева.

Она отметила, что их имеют все работники полиции, которые выходят на дежурство. Проверка будет происходить так, как проверяют водительские удостоверения.

Специальное программное обеспечение установили на служебные планшеты полицейских. Только так можно будет сканировать QR-код, обычным телефоном не удастся это сделать.

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Что грозит нарушителям

Пресс-секретарь председателя нацполиции отметила, что люди, которые купили подделку, не будут нести за это ответственность.

Когда ее (подделку – 24 канал) используют, будут пытаться это сделать, то тогда для нее штраф от 850 гривен и до 2 лет ограничения свободы. Для тех, кто подделывает, ответственность больше: штраф до 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы в зависимости, какую часть статьи определит следствие. Марьяна Рева Пресс-секретарь председателя Нацполиции

Статистика поддельных COVID-документов