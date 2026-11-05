"Ни один магазин не возобновил работу": в Нацполиции рассказали о разгроме сети U420

5 ноября Национальная полиция Украины подвела итоги борьбы с наркокартелем "Химпром". Правоохранители подчеркнули, что закрытая в апреле сеть магазинов U420 больше не возобновила свою работу.

Во время награждения сотрудников подразделения по борьбе с наркопреступностью и.о. главы ведомства Максим Цуцкиридзе отметил, что закрытие точек сбыта стало результатом системной работы. Об этом сообщили на сайте Нацполиции. Чиновник подчеркнул, что государство своевременно инициировало запрет опасного каннабиноида и взяло под контроль группы производных веществ.

Масштабные спецоперации против картеля

Национальная полиция и МВД инициировали запрет синтетического каннабиноида ADB-4en-PINACA еще на этапе подготовки спецоперации. Впоследствии добились введения контроля над определенными группами производных синтетических наркотиков. Теперь одно лишь изменение формулы не позволяет вывести вещество из-под государственного контроля. Сеть U420 закрыта, и с апреля ни один из ее магазинов не возобновил работу. Это конкретный результат нашей совместной работы,

– подчеркнул Максим Цуцкиридзе.

Борьба с преступной организацией "Химпром" охватила ряд стран. Совместно с правоохранительными органами Албании, Казахстана, представителями Интерпола и Управления по борьбе с наркотиками США украинские полицейские провели многоэтапную операцию по ликвидации вербовочных звеньев.

Правоохранители пресекли деятельность мошеннических колл-центров, через которые людей вовлекали в наркобизнес, а также раскрыли ячейки в Украине и за рубежом.

Кроме того, в ходе спецоперации "Рубикон", проведенной совместно с польскими коллегами, было уничтожено 42 нарколаборатории, 134 склада готовой продукции и заблокировано 56 наркомагазинов, а 367 фигурантам было предъявлено подозрение.

Всего в суд направлены обвинительные акты в отношении 420 участников 85 преступных групп, а стоимость изъятого и арестованного имущества достигла 400 миллионов гривен.

Угрозы и покушение на журналиста

Расследование деятельности картеля также выявило коррупционное прикрытие со стороны отдельных должностных лиц правоохранительных органов. В рамках спецоперации "Карфаген" детективы выяснили, что злоумышленники платили регулярные взятки за беспрепятственную работу подпольных колл-центров.

Ранее стало известно, что один из руководителей сети U420 готовил покушение на журналиста Дениса Бигуса из-за его разоблачительных материалов о торговле сувенирами с наркотиками.