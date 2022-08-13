Аккаунт девушки, которая "звала россиян в Ровно", фейк: злоумышленники похитили данные украинки
Источник:Суспильне
12 августа в сети появились призывы к россии прийти в Ровно. Они были якобы от имени 16-летней жительницы Сарненского района Ровенской области.
Аккаунт девушки, которая "звала россию в Ровно", оказался фейковым
Как выяснилось, это очередные преступные действия российской пропаганды. Аккаунт девушки – фейковый, но злоумышленники использовали ее реальные данные. Об этом сообщили в Нацполиции.
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12 августа в одном из пабликов в Telegram обнаружили страницу девушки, высказывавшейся в поддержку действий россии. Снимки экрана с этим сообщением распространяли пользователи разных социальных сетей, возмущаясь таким поступкам юной украинки.
Впоследствии полицейские установили, что на странице указаны анкетные данные якобы 16-летней жительницы Сарненского района.
Девушка объяснила, что в мессенджере Telegram присоединилась к пророссийскому каналу, где начала публично критиковать действия российской армии. После этого один из подписчиков канала заблокировал ее профиль,
— рассказала представитель Нацполиции Ровенщины Мария Юстицкая.
Кроме того, злоумышленник использовал данные несовершеннолетней и создал новые страницы в разных мессенджерах. Он начал будто бы от ее имени высказываться в поддержку российской агрессии.
Она добавила, что киберполицейские совместно с сотрудниками УСБУ с разрешения и в присутствии родителей девушки проверили указанную информацию, в частности, мобильный телефон и ноутбук. В результате информация о поддержке российской агрессии не подтвердилась, а все фейковые страницы были заблокированы.
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