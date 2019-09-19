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      Нацполиция: минер киевского моста не выдвигал никаких политических требований

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      Задержание минера на мосту в Киеве
      Задержание минера на мосту в Киеве / Скриншот с видео

      Минер киевского моста, бывший боец АТО Алексей Белько не выдвигал никаких политических требований. Таким образом, в Нацполиции опровергли слухи о том, что перекрытие моста было сделано якобы из-за требования прекратить "капитуляцию Украины".

      Глава Нацполиции Киева считает, что у Белько "был надрыв, психологическая драма".

       К слову: Министерство ветеранов готово защищать минера моста в Киеве

      Политических требований не было. С ним общалась его девушка, которую он требовал увидеть. По моему опыту, он был под влиянием каких-то веществ, никакого диалога как такового не было. Отрывочные фразы, никаких требований, тем более политических,
      – сказал Андрей Крищенко на брифинге в четверг.

      В то же время, по словам министра по делам ветеранов Оксаны Коляды у мужчины были проблемы с трудоустройством.

      Экспертиза должна установить, был ли Алексей Белько в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками.

      Мужчине не будут выдвигать подозрение в подготовке теракта. По словам Крищенко, это согласованная с прокуратурой позиция. Белько будут привлекать по двум статьям: хулиганство (ч. 4 ст. 296) и ложное сообщение о минировании (ст. 259). Начальник полиции сказал, что у Белько не было взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону.

      Во время допроса Белько пояснил, что основной целью его поступка было то, чтобы в его жизни "закончилась черная полоса, которая продолжается сейчас".

      Видео допроса Александра Белько

      Что известно об Александре Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве
      В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов. ​

      Из-за инцидента движение по столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника.

      Поскольку ранее у него изымалась взрывчатка, правоохранители на этапе операции были уверены, что его угрозы реальны и исходя из этого планировали все свои действия.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что лично обратится в суд, чтобы Белько отпустили на поруки. Ему помогут пройти курс реабилитации от наркотиков и жить заново.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Минировании моста в Киеве
      Источник: 24 Канал
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