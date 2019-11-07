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      Нацполиция возбудила уголовное дело против Портнова: в чем его подозревают

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      Против Андрея Портнова возбудили уголовное дело - в чем подозревают
      Андрей Портнов / 24tv.ua

      Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство из-за давления бывшего депутата и экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова на редакцию программы журналистских расследований "Схемы".

      Официальное сообщение об открытом производстве появилось на сайте Нацполиции.

      К теме: Не лишним будет сопровождение в темное время суток, – Портнов почти открыто угрожает журналистам

      В чем подозревают Портнова

      Производство зарегистрировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

      – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов;

      – угроза или насилие в отношении журналиста.

      Заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе добавил, что расследованием дела будет заниматься возглавляемое им Главное следственное управление Национальной полиции.

      Как Портнов угрожал журналистам

      Ранее Андрей Портнов выложил в своем телеграм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" из-за того, что журналисты готовят расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного – защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

      В ответ журналисты заявили о давлении со стороны Портнова.

      Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за журналистами.

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      Чем скандален Портнов?Это юрист, работал на команду президента беглого Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

      Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.

      Также он постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и т.д.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция СМИ Журналисты Андрей Портнов
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