Нацполиция возбудила уголовное дело против Портнова: в чем его подозревают

Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство из-за давления бывшего депутата и экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова на редакцию программы журналистских расследований "Схемы".

Официальное сообщение об открытом производстве появилось на сайте Нацполиции.

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В чем подозревают Портнова

Производство зарегистрировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– препятствование законной профессиональной деятельности журналистов;

– угроза или насилие в отношении журналиста.

Заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе добавил, что расследованием дела будет заниматься возглавляемое им Главное следственное управление Национальной полиции.

Как Портнов угрожал журналистам

Ранее Андрей Портнов выложил в своем телеграм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" из-за того, что журналисты готовят расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного – защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ журналисты заявили о давлении со стороны Портнова.

Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за журналистами.

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Чем скандален Портнов?Это юрист, работал на команду президента беглого Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".



Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.



Также он постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и т.д.