Нацполіція відкрила кримінальну справу проти Портнова: у чому його підозрюють

Національна поліція України зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань "Схеми".

Офіційне повідомлення про відкрите провадження з'явилося на сайті Нацполіції.

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У чому підозрюють Портнова

Провадження зареєстроване за двома статтями Кримінального кодексу України:

– перешкоджання законній професійній діяльності журналістів;

– погроза або насильство щодо журналіста.

Заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, додав, що розслідуванням справи буде займатися очолюване ним Головне слідче управління Національної поліції.

Як Портнов погрожував журналістам

Раніше Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що журналісти готують розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь журналісти заявили про тиск з боку Портнова.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив можливого стеження за журналістами.

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Чим скандальний Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".



Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.



Також він постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.