Нацсовет аннулировал телевизионные лицензии медиагруппы Ахметова

21 июля 2022 , 12:24
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал телевизионные лицензии каналов "Медиа Группы Украины", которая принадлежала Ринату Ахметову.

Соответствующее решение Нацсовет одобрил на заседании 21 июля, сообщает 24 канал. С 22 июля лицензии 14 компаний, принадлежавших Ринату Ахметову прекратят свое действие.

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Какие лицензии аннулировал Нацсовет

По представлению Медиа Группы Украина, Нацсовет аннулировал эфирные и спутниковые лицензии телеканалов медиа группы, в частности:

  • "Украина";
  • "Украина 24";
  • "НЛО.TV";
  • "Донбасс";
  • "Индиго TV";
  • "Футбол 1";
  • "Футбол 2";
  • "Футбол 3";
  • Shakhtar TV;
  • ТРК "Сигма ТВ"
  • Мариупольское телевидение";

Также решением Нацсовета аннулированы лицензии 2 провайдеров "Медиа Группы Украина":

  • спутниковой платформы Xtra.tv;
  • ОТТ-платформы Oll.tv.
 
Автор: Іван Магуряк