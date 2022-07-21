Нацсовет аннулировал телевизионные лицензии медиагруппы Ахметова
21 июля 2022 , 12:24Читати новину українською
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал телевизионные лицензии каналов "Медиа Группы Украины", которая принадлежала Ринату Ахметову.
Соответствующее решение Нацсовет одобрил на заседании 21 июля, сообщает 24 канал. С 22 июля лицензии 14 компаний, принадлежавших Ринату Ахметову прекратят свое действие.
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Какие лицензии аннулировал Нацсовет
По представлению Медиа Группы Украина, Нацсовет аннулировал эфирные и спутниковые лицензии телеканалов медиа группы, в частности:
- "Украина";
- "Украина 24";
- "НЛО.TV";
- "Донбасс";
- "Индиго TV";
- "Футбол 1";
- "Футбол 2";
- "Футбол 3";
- Shakhtar TV;
- ТРК "Сигма ТВ"
- Мариупольское телевидение";
Также решением Нацсовета аннулированы лицензии 2 провайдеров "Медиа Группы Украина":
- спутниковой платформы Xtra.tv;
- ОТТ-платформы Oll.tv.