Нацсовет через суд хочет лишить лицензии канал Мураева "Наш"
19 августа 2021 , 14:16Читати новину українською
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 19 августа принял решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию телеканала "Наш", который принадлежит пророссийскому политику Евгению Мураеву. Причиной стало разжигание религиозной и национальной вражды.
Причиной принятия такого решения стал эфир телеканала 4 мая 2021 года, где бывший лидер коммунистов Петр Симоненко негативно высказывался о ПЦУ. Руководство телеканала не учло предупреждений и не исправило свои ошибки.
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