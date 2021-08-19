Нацсовет через суд хочет лишить лицензии канал Мураева "Наш"

14:16

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 19 августа принял решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию телеканала "Наш", который принадлежит пророссийскому политику Евгению Мураеву. Причиной стало разжигание религиозной и национальной вражды.