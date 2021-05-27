Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" на сотни тысяч гривен

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 27 мая оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина". Все из-за распространения в эфире призывов к разжиганию войны.

NewsOne должен заплатить штраф в размере 114 тысяч гривен за высказывания Вячеслава Пиховшека, который говорил в эфире программы "Эпицентр украинской политики".

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Штрафы для других каналов

Канал "112 Украина" должен заплатить 114 тысяч гривен штрафа за высказывания, прозвучавшие в передаче "Голос народа" в январе. Тогда ведущие Татьяна Хмельницкая и Анастасия Марченко общались с экс-нардепом Петром Симоненко, который говорил, что якобы в Украине продолжается "гражданская война". Ведущие на это никак не реагировали.

за высказывания, прозвучавшие в передаче "Голос народа" в январе. Тогда ведущие Татьяна Хмельницкая и Анастасия Марченко общались с экс-нардепом Петром Симоненко, который говорил, что якобы в Украине продолжается "гражданская война". Ведущие на это никак не реагировали. Телеканал "НАШ" получил сразу 2 штрафа, на общую сумму более 228 тысяч гривен . Первый штраф наложили за трансляцию в декабре высказываний экс-премьер-министра Николая Азарова. Тот отрицал участие в агрессии России против Украины вооруженных сил агрессора.

. Первый штраф наложили за трансляцию в декабре высказываний экс-премьер-министра Николая Азарова. Тот отрицал участие в агрессии России против Украины вооруженных сил агрессора. Второй аналогичный штраф Нацсовет применил за высказывания экс-нардепа Елены Бондаренко. Она назвала военнослужащих Вооруженных сил Украины "преступниками". Такие слова политика направлены на "подрыв боевого духа военнослужащих, которые защищают границы Украины от российских оккупантов".

Кроме штрафов, для канала "НАШ" назначили еще одну внеплановую проверку по поводу слов Петра Симоненко. СБУ зафиксировала в них признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.