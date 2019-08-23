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      Нацсовет обратится в суд для аннулирования лицензии телеканала NewsOne

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      У NewsOne отберут лицензию?
      У NewsOne отберут лицензию? / riafan.ru

      Телеканал NewsOne проверили, нарушение – обнаружили, теперь будет иск в суд об аннулировании лицензии. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

      "Проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение", – сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в эфире телеканала "Прямой".

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      Он рассказал следующее: "Мы мониторили эфир этого телеканала (говорится о NewsOne – 24 канал), в частности во время выборов. И зафиксировали факты, которые имеют признаки разжигания вражды в украинском обществе".

      Есть проект решения, который предусматривает обращение Национального совета в суд относительно аннулирования лицензии,
      – отметил Костинский.

      Внеплановая проверка телеканала NewsOne Нацсоветом осуществлялась в конце июля 2019 года из-за озвученного намерения провести телемост с российским пропагандистским каналом "Россия 24". Во время проверки Нацсовет выявил ряд нарушений относительно разжигания вражды. Если их подтвердят, то, по прогнозам Костинского, к NewsOne таки применят санкции.

      Что это за скандал вокруг телеканала NewsOne?Скандал разгорелся из-за телемоста "Надо поговорить". Его анонсировал известный российский пропагандист Дмитрий Киселев на 12 июля – между NewsOne и "Россия 24". Идею раскритиковали украинцы, которые даже вышли с протестами на улицы, а также и президент Владимир Зеленский.

      Тогда СНБО провел заседание из-за NewsOne и дал силовикам поручение по защите информационного пространства. Деталей не раскрыли из-за секретности. Вдруг NewsOne заявил, что отменяет телемост из-за "прямых угроз физической расправой в отношении журналистов и их близких". Однако это не спасло телеканал от внеочередной проверки со стороны Нацсовета.

      Напомним, телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK контролирует пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук.

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      Теги: Новости Украины Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
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