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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Нацрада звернеться до суду для анулювання ліцензії телеканалу NewsOne

      460 Читать новость на русском
      У NewsOne відберуть ліцензію?
      У NewsOne відберуть ліцензію? / riafan.ru

      Телеканал NewsOne перевірили, порушення – виявили, тепер буде позов до суду про анулювання ліцензії. Таке рішення ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України.

      "Перевірку вже проведено. За результатами цієї перевірки на 5 вересня винесено рішення", – повідомив член Нацради Сергій Костинський в ефірі телеканалу "Прямий".

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      Він розповів наступне: "Ми моніторили ефір цього телеканалу (мовиться про NewsOne – 24 канал), зокрема під час виборів. І зафіксували факти, які мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві".

      Є проект рішення, який передбачає звернення Національної ради до суду щодо анулювання ліцензії,
      – наголосив Костинский.

      Позапланова перевірка телеканалу NewsOne Нацрадою здійснювалася наприкінці липня 2019 року через озвучений намір провести телеміст із російським пропагандистським каналом "Россия 24". Під час перевірки Нацрада виявила низку порушень щодо розпалювання ворожнечі. Якщо їх підтвердять, то, за прогнозами Костинського, щодо NewsOne таки застосують санкції.

      Що це за скандал довкола телеканалу NewsOne?Скандал розгорівся через телеміст "Надо поговорить". Його анонсував відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов на 12 липня – між NewsOne та "Россия 24".  Ідею розкритикували українці, які навіть вийшли з протестами на вулиці, а також і президент Володимир Зеленський. 

      Тоді РНБО провела засідання через NewsOne і дала силовикам доручення щодо захисту інформаційного простору. Деталей не розкрили через секретність. Раптом NewsOne заявив, що скасовує телеміст через "прямі погрози фізичною розправою щодо журналістів та їхніх близьких". Однак це не врятувало телеканал від позачергової перевірки з боку Нацради.

      Нагадаємо, телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK контролює проросійський політик та кум Путіна Віктор Медведчук.

      ЗМІ
      Які ЗМІ в Україні контролюють олігархи / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: ЗМІ Новини України Медіа
      Джерело: 24 канал
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