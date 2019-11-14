Нацсовет по телерадиовещанию внепланово проверит телеканал NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за случаев разжигания вражды.

Решение приняли на основании проведенного мониторинга, информирует пресс-служба Нацсовета.

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Нарушение обнаружили в трансляции передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой за 5 ноября. Тогда в прямом эфире звучали высказывания, нарушающие украинское законодательство.

Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз. Согласно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб,

– говорили в эфире.

Решение по телеканалу NewsOne Нацсовет примет по итогам проверки.

Интересно! Ранее на запрос Нацсовета по телерадиовещанию Окружной административный суд Киева открыл производство об отмене лицензии для NewsOne.

Почему Нацсовет просит аннулировать лицензию в NewsOne?

Из-за скандала, возникшего с украинским телеканалом в июле 2019 года. Тогда там собирались проводить телемост с российским пропагандистским вещателем "Россия 1". Проект анонсировал известный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов (со стороны России) и Василий Голованов и Елена Кирик (со стороны Украины).

Впоследствии на NewsOne все же решили отменить телемост "Надо поговорить" с российским прокремлевским телеканалом "Россия 24". Это объяснили информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий.