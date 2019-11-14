16:26
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Нацсовет по телерадиовещанию внепланово проверит телеканал NewsOne

      27 Читати новину українською
      Нацсовет внепланово проверит NewsOne
      Нацсовет внепланово проверит NewsOne / сайт NewsOne

      Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за случаев разжигания вражды.

      Решение приняли на основании проведенного мониторинга, информирует пресс-служба Нацсовета.

      Читайте также: Партия Порошенко выиграла суд против скандального телеканала Медведчука

      Нарушение обнаружили в трансляции передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой за 5 ноября. Тогда в прямом эфире звучали высказывания, нарушающие украинское законодательство.

      Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз. Согласно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб,
      – говорили в эфире.

      Решение по телеканалу NewsOne Нацсовет примет по итогам проверки.

      Интересно! Ранее на запрос Нацсовета по телерадиовещанию Окружной административный суд Киева открыл производство об отмене лицензии для NewsOne.

      Почему Нацсовет просит аннулировать лицензию в NewsOne?

      Из-за скандала, возникшего с украинским телеканалом в июле 2019 года. Тогда там собирались проводить телемост с российским пропагандистским вещателем "Россия 1". Проект анонсировал известный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов (со стороны России) и Василий Голованов и Елена Кирик (со стороны Украины).

      Впоследствии на NewsOne все же решили отменить телемост "Надо поговорить" с российским прокремлевским телеканалом "Россия 24". Это объяснили информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий.

      blog_ava
      Кто такой Хидео Кодзима: от одинокого мальчика до гения игровой индустрии
      сегодня
      3297
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Медиа СМИ NewsOne Окружной административный суд Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
      сегодня , 15:49 Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
      Олександр Бевза 21
      Двойные стандарты: Франция продолжает сотрудничать с Россией – несмотря на санкции
      сегодня , 15:00 Двойные стандарты: Франция продолжает сотрудничать с Россией – несмотря на санкции
      Злой Одессит 455
      Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади
      сегодня , 13:41 Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади
      Олександра Устінова 156
      На съемках впервые за 4 года увидел мать, - Сеитаблаев в интервью с создателями кино Домой
      сегодня , 12:25 На съемках впервые за 4 года увидел мать, - Сеитаблаев в интервью с создателями кино Домой
      Катерина Петренко 98
      Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      сегодня , 12:02 Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      Дмитро Дубілет 473
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук