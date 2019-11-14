Нацрада з телерадіомовлення позапланово перевірить телеканал NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через випадки розпалювання ворожнечі.

Рішення прийняли на підставі проведеного моніторингу, інформує пресслужба Нацради.

Читайте також: Партія Порошенка виграла суд проти скандального телеканалу Медведчука

Порушення виявили у трансляції передачі "Я так думаю" з ведучим Русланом Коцабою за 5 листопада. Тоді у прямому ефірі лунали висловлювання, які порушують українське законодавство.

Незаконне збагачення і було метою оцих "євромайданівських бариг". А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз. Відповідно повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб,

– говорили в ефірі.

Рішення щодо телеканалу NewsOne Нацрада ухвалить за підсумками перевірки.

Цікаво! Раніше на запит Нацради з телерадіомовлення Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо скасування ліцензії для NewsOne.

Чому Нацрада просить анулювати ліцензію у NewsOne?

Через скандал, що виник з українським телеканалом у липні 2019 року. Тоді там збиралися проводити телеміст із російським пропагандистським мовником "Россия 1". Проєкт анонсував відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Це пояснили інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.