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      Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за показа пресс конференции Путина

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      На телеканал "НАШ" ждет проверка из-за трансляции пресс-конференции Путина / Коллаж 24 канала

      Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания проведет проверку на телеканале "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина.

      В эфире телеканала "НАШ" 19 декабря Нацсовет зафиксировала трансляцию пресс-конференции Путина, картинка сопровождалась плашкой прямого эфира. В то же время телеканал показывал акцию протеста на Крещатике в Киеве.

      К теме: Что соврал Путин об Украине в ежегодном обращении

      По мнению Нацсовета, на канале транслировались высказывания, основной темой которых является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с нацбезопасностью Украины и ее территориальной целостности.

      "Эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации. Поэтому в целях проверки соблюдения телерадиокомпанией (...) назначена внеплановая выездная проверка", – сообщили в Нацсовете.

      Заметим, что во время пресс-конференции Путин частности заявил, что считает все украинское Причерноморье и Восток "исконно русской территорией". Президент России так разъяснил свое понимание истории: мол, при создании СССР "российские территории, которые к Украине не имели никакого отношения, решили почему-то ей передать". Узнайте, что на это Путину ответили в Украине.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Российская пропаганда Медиа СМИ
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