Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні

У Путіна є традиція: раз на рік він зустрічається з журналістами і тими, хто так себе називає. Кілька годин поспіль він вправляється в красномовстві перед ними.

Звичайно, одна з перших тем, яку він підіймає – війна з Україною та транзит російського газу. За його словами, немає нічого, крім мінських домовленостей.

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Однак є ще міжнародне право, Конституція України та національне законодавство. І ні в чому з вище перерахованого такого феномену, як мінські угоди не згадується.

Ключем Мінських угод є закон про особливий статус Донбасу, який має бути імплементований у Конституцію України,

– відзначив Путін.

Проте в тексті документу йдеться про проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів).



Уривок із тексту Мінських угод

Очевидно, що термін домовленостей вже вийшов. Відповідно, їх потрібно змінювати, принаймні у частині дат. Також мова йде про децентралізацію з урахуванням особливостей окремих районів.



Що зміниться у Конституції щодо децентралізації / Інфографіка 24 каналу

Здається, що саме такі зміни до Конституції уряд запропонував ввести кілька днів тому. Саме на основі цих змін і буде прийнятий закон про особливий статус Донбасу.

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Однак після ухвалення закону про особливий статус, можуть виникнути питання – а хто ж із представників Донбасу буде говорити, і з ким потрібно буде все узгоджувати?



І в цьому контексті слушним видається питання українського журналіста Романа Цимбалюка, яке він поставив Путіну під час пресконференції.

Чи могли б ви назвати дату, коли ви ухвалите рішення про розформування окупаційних адміністрацій в Луганську та Донецьку,

– запитав Цимбалюк.

Українська влада не може вести перемовини з кремлівськими маріонетками. По-перше, це – беззмістовно, адже вони нічого не вирішують. По-друге, для чого вести перемовини з тими, кого ніхто не визнає?

Про мінські домовленості

Під час пресконференції Путін зазначив, що проведення виборів на окупованих територіях – це був дуже демократичний спосіб організації органів влади. Тільки чомусь ніхто у світі ніхто не визнав ці вибори, власне як і референдум у Криму.

За словами президента РФ, Порошенко наполягав на тому, щоб лідери ОРДЛО підписали мінські домовленості.

У такий спосіб Україна сама визнала, що така влада існує,

– прокоментував Путін.

Вже покійний Захарченко і зниклий Плотницький підписалися не як сторони, а як слухачі. Крім того, ніхто з лідерів "нормандської четвірки" не підписав цей документ. Від Росії його підписав посол Федерації в Україні, зі сторони нашої держави – другий президент Леонід Кучма.



Олександр Захарченко, Ігор Плотницький / колаж 24 каналу

У жодному документі, які в сукупності називають мінськими домовленостями, немає жодної згадки про так звані республіки.

Суперечливі моменти



Раніше Путін завжди казав, що в мінських угодах усе прописано чітко. Натомість під час пресконференції 19 грудня він наголосив, що в тексті є деякі суперечливі моменти. Зокрема, йдеться про виведення найманців та іноземних військ, а також про закриття кордону.

Саме ці пункти є ключем до мирного завершення війни. Заберіть свою зброю й найманців, віддайте кордон і ми самі вирішимо, що нам робити зі своєю суверенною територією. Люди на Донбасі будуть жити мирно, усі їхні права будуть захищені так, як це і відбулося в Слов'янську, Краматорську, Сєвєродонецьку, Маріуполі та інших звільнених містах.

Про іноземні збройні формування на Донбасі

За словами Путіна, на Донбасі немає іноземних військ. Натомість є тільки місцеві міліція та сили самооборони, що складаються з мешканців цих територій.

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Однак фінансуються вони з бюджету Росії, так як і зброя і техніка, яку їм постачають, а також у них російські інструктори та командири. Крім того, вони підпорядковуються південному військовому округу Росії.

У мене часто запитують, звідки в них є танки, інша військова техніка. Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти і бойові дії. До того ж, з застосуванням танків, артилерії і так далі. Звідки вони їх беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують,

– пояснив Путін.

Розшифровую, що це означає: Росія нагнала туди танків і градів, відповідно, з того моменту техніка вже належить бойовикам.

Про діалог із владою окупованих територій

Основну проблему Путін вбачає в тому, що "немає бажання вирішувати проблему за діалогом з людьми, а не намагатися створити сприятливі умови для її вирішення силовим шляхом".

Це означає: я вам заслав своїх диверсантів, з купою зброї і бабла, а вони там створили маріонеткові режими. Забирати зброю у них я не буду, і тому наполягаю, щоб від Донбасу з вами говорили саме вони.

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Ми знаємо, які там люди живуть, і зі всією повагою та любов'ю ставимось до своїх співвітчизників. Вже протягом п'яти років Україна намагається переконати режим Кремля закінчити війну, щоб громадяни не гинули від російських снарядів і куль.

Пресконференція показала, що в Путіна є багато відмовок і немає жодного бажання миру.

Путін про газове питання

Питання війни було не єдиним, що стосувалось України. Говорили ще й про газ. Тож коли і як Росія буде повертати Україні три мільярди доларів, за рішенням арбітражу?

За словами Путіна, частина російських резервних фінансів вкладена в українські цінні папери. Йдеться про ті гроші, які президент РФ дав у борг колишньому президенту Януковичу. Але це питання зараз розглядається в Лондонському суді, тож Україна ще цілком може довести, що не мусить їх повертати.

Я впевнений, як юрист за освітою, що рішення Стокгольмського арбітражного суду є не правовим, а політичним,

– відзначив Путін.

Президент РФ наголосив, що вони планують зберігати транзит газу через Україну. Питання полягає в об'ємах та термінах контракту.

Українська сторона пропонує десять років, натомість Росія значно менше. Їм потрібен час добудувати "Північний потік-2". Якщо згадати нові санкції американців, то виходить що Росія зацікавлена у відновленні транзиту газу через Україну. Американці хочуть постачати в Європу свій газ, тож робитимуть усе, щоб "Північний потік-2" росіяни споруджували ще багато років.

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Путін заявив, що Росія готова поставляти газ в Україну зі знижкою в 20-25%. Так і хочеться вигукнути: не треба, весь дешевий російський газ обходиться нам завжди надто дорого.

Я думаю, що ми домовимося. До речі, ми на шляху до цих домовленостей,

– прокоментував президент РФ.

Звісно, домовимося. Інакше вони будуть втрачати гроші. І Україна, і Європа без російського газу протягом найближчих місяців не помре, а от Росія щодня втрачатиме мільярди.

Саме тому Росія вже багато місяців тягне з перемовинами. Однак на сьогодні питання полягає тільки в тому, що з ситуації зможуть витиснути українські перемовники.

Тож Путін говорив на дві теми, які стосуються України: війна і газ.

► перша – дуже болюча для українців. За майже шість років увесь світ так і не зміг поставити Росію у ситуацію, коли вони будуть змушені йти на поступки і домовлятися.



► у питанні газу Росія залежить від українського транзиту, тож прагне домовитися.

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Ось тому ми і путінська Росія маємо дві різні позиції, жодних компромісів у питаннях миру і суцільне прагнення блага для всіх у питанні газу.