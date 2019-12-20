Нацрада перевірить телеканал "НАШ" за показ пресконференції Путіна

Національна рада з питань теле- і радіомовлення проведе перевірку на телеканалі "НАШ" через трансляцію пресконференції президента Росії Володимира Путіна.

В ефірі телеканалу "НАШ" 19 грудня Нацрада зафіксувала трансляцію пресконференції Путіна, картинка супроводжувалася плашкою прямого ефіру. Водночас телеканал показував акцію протесту на Хрещатику в Києві.

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На думку Нацради, на каналі транслювалися висловлювання, основною темою яких є інформація негативного характеру в контексті питань, пов'язаних з нацбезпекою України та її територіальної цілісності.

"Ці факти мають ознаки порушення законодавства України в сфері телебачення і радіомовлення та інформації. Тому в цілях перевірки дотримання телерадіокомпанією (…) призначена позапланова виїзна перевірка", – повідомили в Нацраді.

Зауважимо, що під час пресконференції Путін зокрема заявив, що вважає усе українське Причорномор’я та Схід "споконвічно російською територією". Президент Росії так роз’яснив своє розуміння історії: мовляв, під час створення СРСР "російські території, які до України не мали жодного стосунку, вирішили чомусь їй передати". Дізнайтеся, що на це Путіну відповіли в Україні.