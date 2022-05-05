Над "Азовсталью" поднимаются черные клубы дыма: фото со спутника

Российские захватчики продолжают обстрел "Азовстали" в Мариуполе. Над территорией завода поднимаются черные клубы дыма.

Еще с 3 мая оккупанты обстреливают территорию завода, где находятся наши защитники и мирные жители города. Россияне сорвали режим тишины.

Обратите внимание Продолжаем держать оборону, – командир защитников "Азовстали" записал срочное обращение

Над "Азовсталью" черный дым

Над заводом после вражеских атак взвился черный дым. Иностранные журналисты опубликовали кадры с "Азовстали".



Над "Азовсталью" черный дым / Фото Planet Labs PBC

Также журналисты показали, как сейчас выглядит завод, до сих пор не подконтрольный российским оккупантам в Мариуполе.



Вот так теперь выглядит "Азовсталь" / Фото Planet Labs PBC

Что происходит на "Азовстали" в Мариуполе

Ситуация на заводе, на территории которого сейчас находятся наши защитники, критичная. Оккупанты постоянно обстреливают завод и предпринимают попытки штурма. На заводе прячутся мирные жители города.

30 апреля удалось добиться режима тишины. Он заработал с 11:00, хотя должен был начаться на 5 часов раньше, но оккупанты продолжали обстрелы. Вечером того же дня впервые провели эвакуацию гражданских с "Азовстали".

2 мая с территории завода вывезли еще больше 100 человек. 3 мая они прибыли в Запорожье.

С ночи 3 мая режим тишины больше не длится. Оккупанты совершают массированные удары по заводу. По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, там до сих пор находятся сотни гражданских, в том числе женщин и детей. Большинство из них сейчас – под завалами.

4 мая в СМИ появилась информация о том, что российские войска ворвались на территорию "Азовстали". Однако затем советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что информация проверяется и уточняется.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что в городе продолжаются сложные бои, а связи с нашими защитниками, к сожалению, нет.

Вечером того же дня Давид Арахамия подтвердил, что оккупантам удалось зайти на территорию "Азовстали", однако отметил, что связь с нашими защитниками есть. Позже советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что на территорию завода оккупантам помог попасть предатель.

В своем срочном обращении командир полка "Азов" Денис Прокоменко сообщил, что на территории "Азовстали" идут тяжелые кровопролитные бои, однако наши воины продолжают борьбу.

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