Ще від 3 травня окупанти обстрілюють територію заводу, де перебувають наші захисники та мирні мешканці міста. Росіяни зірвали режим тиші.

Зауважте Продовжуємо тримати оборону, – командир оборонців "Азовсталі" записав термінове звернення

Над "Азовсталлю" чорний дим

Над заводом після ворожих атак здійнявся чорний дим. Іноземні журналісти опублікували кадри з "Азовсталі".



Над "Азовсталлю" чорний дим / Фото Planet Labs PBC

Також журналісти показали, як зараз виглядає завод, який досі не підконтрольний російським окупантам у Маріуполі.



Ось так тепер виглядає "Азовсталь" / Фото Planet Labs PBC

Що відбувається на "Азовсталі" у Маріуполі

Ситуація на заводі, на території якого зараз перебувають наші захисники, критична. Окупанти постійно обстрілюють завод та здійснюють спроби штурму. На заводі переховуються мирні мешканці міста.

30 квітня вдалося досягнути режиму тиші. Він запрацював з 11:00, хоч мав початися на 5 годин раніше, але окупанти продовжували обстріли. Увечері того ж для уперше здійснили евакуацію цивільних з "Азовсталі".

2 травня з території заводу вивезли ще понад 100 людей. 3 травня вони прибули до Запоріжжя.

Від ночі 3 травня режим тиші більше не триває. окупанти здійснюють масовані удари по заводу. За словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, там досі перебувають сотні цивільних, зокрема жінок та дітей. Більшість із них зараз під завалами.

4 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські війська увірвалися на територію "Азовсталі". Однак потім радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що інформація перевіряється та уточнюється.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що у місті тривають складні бої, а зв'язку з нашими захисниками, на жаль немає.

Увечері того ж дня Давид Арахамія підтвердив, що окупантам вдалося зайти на територію "Азовсталі", однак відзначив, що зв'язок з нашими захисниками є. Пізніше радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що на територію заводу окупантам допоміг потрапити зрадник.

У своєму терміновому зверненні командир полку "Азов" Денис Прокоменко повідомив, що на території "Азовсталі" тривають важнкі кровопролитні бої, однак наші воїни продовжують боротьбу.

Цікаво – Олексій Арестович про ситуацію на "Азовсталі": дивіться відео