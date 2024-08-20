Десяток за неделю: истребители НАТО перехватили самолеты России над Балтийским регионом

В течение прошлой недели истребители Североатлантического альянса три раза взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В целом удалось перехватить 10 боевых самолетов, принадлежащих стране-агрессору.

Такой отчет предоставили в Министерстве обороны Литвы. Там рассказали детали.

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Истребители НАТО перехватили 10 самолетов России над Балтийским регионом

Истребители Альянса вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20 еще на прошлой неделе, а именно – 13 августа.

Самолет страны-агрессора совершал полет в международном воздушном пространстве из Калининградской области России, а затем летел в обратную сторону без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора. Также он не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами.

Уже на следующий день, 14 августа, истребителям пришлось снова вылететь для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27.

Самолеты ТУ-22М3, СУ-30 и СУ-35 летели в международном воздушном пространстве с материковой территории страны-агрессора и в обратную сторону. Два самолета СУ-27 кружили в воздушном пространстве неподалеку Калининградской области. В Минобороны Литвы отметили, что ни плана полетов, ни включенных радиолокационных ретрансляторов и поддержки радиосвязи у них не было.

А вот третий раз, 16 августа, истребители НАТО поднялись в воздух для идентификации российского самолета Ил-20, который летел из Калининградской области в материковую часть России. Указывается, что он снова не выходил на радиосвязь, не имел плана полетов и включенного ретранслятора.