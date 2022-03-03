Над Бучей развевается сине-желтый флаг: вдохновенное видео

3 марта 2022 , 12:42
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Российские оккупанты пытаются прорваться в Киев. В частности, напряженные бои продолжались в Буче. Однако город до сих пор остается под контролем украинских защитников.

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Смотрите видео, как в Буче подняли украинский флаг:

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Автор: Ольга Котів