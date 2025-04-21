Над Черкасской областью утром сбили 8 БпЛА: поврежден объект инфраструктуры
- На рассвете 21 апреля Силы обороны сбили 8 ударных дронов над Черкащиной; пострадавших нет.
- Один объект инфраструктуры получил повреждения, но обращений от населения относительно повреждения имущества нет.
На рассвете 21 апреля Черкасская область оказалась под ударами БпЛА. В небе над областью Силы обороны сбили 8 ударных дронов.
Прошло без пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Табурца, начальника Черкасской ОГА.
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Что известно о последствиях атаки БпЛА в Черкасской области
Российские войска нацелили ударные БпЛА на Черкасскую область на рассвете 21 апреля. Силам обороны удалось уничтожить 8 дронов в небе.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Впрочем, оккупантам удалось повредить объект инфраструктуры, место удара обследуют. Обращений от населения о повреждении имущества пока нет.
Напомним, президент Зеленский подвел итоги "пасхального перемирия" Путина.
"Общее количество нарушений российской армией российской же обещания тишины за эти сутки – 2935. (...) В целом по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрелы наших позиций, и в частности 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны", – проинформировал Зеленский.