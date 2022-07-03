ВСУ сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник: обломки упали в поле

3 июля 2022 , 20:47
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Валентин Резниченко

3 июля Вооруженные Силы Украины сбили над Днепропетровской областью беспилотник российских захватчиков.

Над Днепропетровщиной сбили российский беспилотник

Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что сбитый аппарат – 10 разведчик агрессора, уничтоженный в небе по области.

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Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник,
– сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

Резниченко добавил, что обломки сбитого беспилотника упали в поле.

Потери россиян после полномасштабного вторжения в Украину

Россия имеет большое преимущество в количестве техники и живой силы, но украинские защитники достойно держат оборону и наносят тяжелые потери врагу.

Например, ночью 3 июля ВСУ нанесли удар по военной базе россиян в Мелитополе. Сообщалось, что украинские силы нанесли более 30 ударов по военным объектам в городе.

Всего с 24 февраля украинские защитники уничтожили:

  • около 36 тысяч российских военных,
  • боевых бронированных машин – 3744,
  • артиллерийских систем – 801,
  • РСЗО – 246,
  • средства ПВО – 105,
  • самолетов / aircraft – 217,
  • вертолетов – 187,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 654,
  • крылатые ракеты – 144,
  • корабли /катера – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2618,
  • специальная техника – 64.

Кстати – потери России в войне с Украиной: смотрите видео

 

Автор: Олександр Бевза