ВСУ сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник: обломки упали в поле
Источник:Валентин Резниченко
3 июля Вооруженные Силы Украины сбили над Днепропетровской областью беспилотник российских захватчиков.
Над Днепропетровщиной сбили российский беспилотник
Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что сбитый аппарат – 10 разведчик агрессора, уничтоженный в небе по области.
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Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник,
– сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
Резниченко добавил, что обломки сбитого беспилотника упали в поле.
Потери россиян после полномасштабного вторжения в Украину
Россия имеет большое преимущество в количестве техники и живой силы, но украинские защитники достойно держат оборону и наносят тяжелые потери врагу.
Например, ночью 3 июля ВСУ нанесли удар по военной базе россиян в Мелитополе. Сообщалось, что украинские силы нанесли более 30 ударов по военным объектам в городе.
Всего с 24 февраля украинские защитники уничтожили:
- около 36 тысяч российских военных,
- боевых бронированных машин – 3744,
- артиллерийских систем – 801,
- РСЗО – 246,
- средства ПВО – 105,
- самолетов / aircraft – 217,
- вертолетов – 187,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654,
- крылатые ракеты – 144,
- корабли /катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2618,
- специальная техника – 64.
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