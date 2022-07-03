ВСУ сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник: обломки упали в поле

3 июля Вооруженные Силы Украины сбили над Днепропетровской областью беспилотник российских захватчиков.

Над Днепропетровщиной сбили российский беспилотник

Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что сбитый аппарат – 10 разведчик агрессора, уничтоженный в небе по области.

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Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник,

– сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

Резниченко добавил, что обломки сбитого беспилотника упали в поле.

Потери россиян после полномасштабного вторжения в Украину

Россия имеет большое преимущество в количестве техники и живой силы, но украинские защитники достойно держат оборону и наносят тяжелые потери врагу.

Например, ночью 3 июля ВСУ нанесли удар по военной базе россиян в Мелитополе. Сообщалось, что украинские силы нанесли более 30 ударов по военным объектам в городе.

Всего с 24 февраля украинские защитники уничтожили:

около 36 тысяч российских военных,

боевых бронированных машин – 3744,

артиллерийских систем – 801,

РСЗО – 246,

средства ПВО – 105,

самолетов / aircraft – 217,

вертолетов – 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654,

крылатые ракеты – 144,

корабли /катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2618,

специальная техника – 64.

Кстати – потери России в войне с Украиной: смотрите видео