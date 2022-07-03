Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник
Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що збитий апарат – 10 розвідник агресора, знищений у небі областю.
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Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник,
– повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
Резніченко додав, що уламки збитого безпілотника впали у полі.
Втрати Росіян після повномасштабного вторгнення в Україну
Росія має велику перевагу у кількості техніки та живої сили, але українські захисники гідно тримають оборону та завдають важких втрат ворогу.
Наприклад, вночі 3 липня ЗСУ завдали удару по військовій базі росіян у Мелітополі. Повідомлялося, що українські сили завдали понад 30 ударів по військовим об'єктам в місті.
Всього від 24 лютого українські захисники знищили:
- маже 36 тисяч російських військових,
- бойових броньованих машин – 3744,
- артилерійських систем – 801,
- РСЗВ – 246,
- засоби ППО – 105,
- літаків / aircraft – 217,
- гелікоптерів – 187,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654,
- крилаті ракети – 144,
- кораблі /катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2618,
- спеціальна техніка – 64.
До речі – втрати Росії у війні з Україною: дивіться відео