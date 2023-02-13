Над Францией пронесся яркий метеор: невероятные кадры
Источник:franceinfo
Астероид врезался в атмосферу Земли над Францией сегодня ночью. Момент падения космического тела был снят множеством камер, ведь ученым удалось его предусмотреть заранее.
Отмечают, что космический камень был всего в один метр в ширину, однако его смогли засечь, рассчитать траекторию и заранее предусмотреть падение.
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По данным Европейского космического агентства (ESA), это метеороид под названием Sar 2667. Он вошел в атмосферу Земли около 4 утра.
Это только в седьмой раз, когда метеор был обнаружен до столкновения с Землей. Несколько месяцев назад астрономы обнаружили метеор всего за несколько часов до того, как он упал над Канадой.
Учитывая небольшой размер этого маленького движущегося в космосе объекта, удивительно, что его вообще смогли обнаружить до удара.
Любые найденные кусочки могут стать предметом будущих исследований