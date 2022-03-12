Над городом дальше развевается наш флаг, – Жадан о ситуации в Харькове

Харьков стал одной из главных мишеней вражеских ракет и авиабомб. После провальной попытки захватить город оккупанты решили его просто уничтожить.

Звездный украинский писатель Сергей Жадан, который живет в Харькове, рассказал о ситуации в городе. Вдохновенное сообщение писателя свидетельствует о том, что Харьков держится и не собирается сдаваться.

Интересно Байден одобрил предоставление Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов

"Над городом дальше развевается наш флаг"

Как написал Жадан, утром в город пришло солнце, чувствуется постепенный приход весны. Коммунальщики пытаются разобрать завалы и убрать, также в городе очень много волонтеров.

Впрочем, с наступлением темноты жизнь понемногу затихает, ведь ночью враг снова может наносить удар.

Солнце постепенно выкатывается за город. Тени удлиняются. Близится вечер. Становится тревожнее. Над городом дальше развевается наш флаг,

– написал Жадан.

Читайте полное сообщение Сергея Жадана:

Интересно посмотреть: какова ситуация в Харькове по состоянию на 12 марта