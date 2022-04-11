Над Харьковом оккупанты запускают разведывательные беспилотники: один ночью сбили

Оккупанты запускают беспилотники над Харьковщиной для разведки. Один такой удалось сбить ночью 11 апреля.

Пилотируемой авиации над Харьковщиной нет. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает 24 канал.

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Над Харьковом авиации мы не наблюдаем. Лишь кое-где беспилотные летательные аппараты, как разведчики. Один был этой ночью сбит,

– рассказал Олег Синегубов.

К слову, Синегубов сказал, что самой критической точкой Харьковщины до сих пор является Изюмское направление.

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